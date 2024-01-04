CHP'de ikinci 'Gel bakalım Muharrem' vakası! Özgür Özel ile bakın ne görüştüler

Muhalefette gözler, Özgür Özel-Muharrem İnce görüşmesindeydi.

Ancak o görüşme bir türlü yapılamadı.

İki konuda ters düştüler

Görüşmenin beklendiği süre zarfında ise İnce ve Özel, iki ayrı konuda ters düştü.

Özgür Özel'in, Şeyh Sait olayı için, "Bastırılırken oluşan acılar torunların kalbini acıtıyorsa saygılı olmak gerekir." demesi ve CHP'nin Meclis'teki teröre karşı ortak bildiriye imza atmamasını, İnce eleştirmişti.

Bir araya geldiler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir araya geldi.

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CHP Genel Merkezi'ndeki görüşme saat 10.00'da başladı.

Talep İnce'den geldi

Edinilen bilgiye göre görüşme talebi Muharrem İnce’den geldi.

Görüşmede CHP Lideri Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel ile Gül Çiftci eşlik etti.

Yerel seçimler görüşülecek

Görüşmenin "nezaket" ziyareti olduğu ifade edilse de yerel seçimde iş birliği konusu görüşmede gündem maddesi oldu.

İki lider, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

"Seçim sürecini konuşmadık"

Özgür Özel yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyoruz. Görüşmede memleket meselelerini, halkın meselelerini görüştük. CHP’nin açıklayacağı belediye başkanlarından konuştuğunu yazılmış basında ama bizden bu konuyla ilgili bir şey duymayacaksınız. MYK’mızın en önemli gündem maddesi anayasaya karşı yapılan darbe girişimidir.

"Türkiye'de yargı, aklını başına almalıdır"

Muharrem İnce ise "Memleket Partisi olarak yeni seçilen Genel Başkan sayın Özgür Özel'e hayırlı olsun, başarı dileklerimizi iletmek için ziyaret ettik. Memlekette yargı iktidarın sopası olmuş durumda. Yargının düzgün işlemediği bir yerde, ekonominin kurallarının düzgün işlemesi mümkün değildir. Türkiye'de yargı, aklını başına almalıdır." ifadelerini kullandı.

"CHP amiral gemisidir"

İnce, şöyle devam etti:

İktidar psikolojik üstünlükle bu seçimlere giriyor. CHP amiral gemisidir. O konuda görüşlerimizi aktardık. Türkiye nasıl yeniden ayağa kaldırılır, görüşlerimizi kendisiyle paylaştık

İnce, daha önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmüş ve tarafların yerel seçimde iş birliği konusunu ele aldıkları kamuoyuna yansımıştı.

İmamoğlu'na desteğini açıklamıştı

Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu'na İstanbul özelinde yerel seçim için desteğini iletmişti.

İnce, ayrıca bir video mesaj da paylaşmış, sandık güvenliği konusunda muhalefete iş birliği çağrısı yapmıştı.

Özel, kritik toplantıya katılacak

Özel, İnce ile yapacağı görüşmenin ardından önce partisinin MYK’sını ardından da Parti Meclisi’ni toplayacak.

Daha önceden planlanan MYK ve PM toplantılarında, 200 civarında belediye başkan adayının netleştirilmesi bekleniyor.