  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

New York'un gerçek yüzü... Aracını sabah böyle buldu

Milletvekilleri yeni yılda ne kadar maaş alacak? Tek tek açıklandı...

Abdurrahman Uzun resmen çıldırdı: Ulan denyolar

Emeklilere 8 bin lira müjdesi! Asgari ücreti bilen isim 'Rahat olalım' diyerek tüm Türkiye'ye duyurdu

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hava saldırısı! Şii lider öldürüldü!

Gram ve çeyrek denge arayışında! Altın fiyatında sıkı takipte kalın

MSB'den akıllı telefon açıklaması: Ciddi tedbirler alınacak!

Türkiye resmen doğalgaz hazinesi buldu! Tamı tamına 51,5 milyar metreküp doğal gaz

Gerçekten taşı toprağı altın mı? Dünyanın yaşam kalitesi en yüksek şehirleri belli oldu! 450 şehri kapsayan sıralamada İstanbul şaşırttı!

Fidan gündemi değerlendirdi: Gazze’de Batı’nın satın aldığı resmi tersyüz ediyoruz
Gündem CHP'de ikinci 'Gel bakalım Muharrem' vakası! Özgür Özel ile bakın ne görüştüler
Gündem

CHP'de ikinci 'Gel bakalım Muharrem' vakası! Özgür Özel ile bakın ne görüştüler

Yeniakit Publisher
2024-01-04 14:30:00 -
CHP'de ikinci 'Gel bakalım Muharrem' vakası! Özgür Özel ile bakın ne görüştüler

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Görüşmede yerel seçimler ve olası iş birliği senaryoları ele alındı. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Muhalefette gözler, Özgür Özel-Muharrem İnce görüşmesindeydi.

Ancak o görüşme bir türlü yapılamadı.

İki konuda ters düştüler

Görüşmenin beklendiği süre zarfında ise İnce ve Özel, iki ayrı konuda ters düştü.

Özgür Özel'in, Şeyh Sait olayı için, "Bastırılırken oluşan acılar torunların kalbini acıtıyorsa saygılı olmak gerekir." demesi ve CHP'nin Meclis'teki teröre karşı ortak bildiriye imza atmamasını, İnce eleştirmişti.

Bir araya geldiler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir araya geldi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP Genel Merkezi'ndeki görüşme saat 10.00'da başladı.

Talep İnce'den geldi

Edinilen bilgiye göre görüşme talebi Muharrem İnce’den geldi.

Görüşmede CHP Lideri Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel ile Gül Çiftci eşlik etti.

Yerel seçimler görüşülecek

Görüşmenin "nezaket" ziyareti olduğu ifade edilse de yerel seçimde iş birliği konusu görüşmede gündem maddesi oldu.

İki lider, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

"Seçim sürecini konuşmadık"

Özgür Özel yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyoruz. Görüşmede memleket meselelerini, halkın meselelerini görüştük. CHP’nin açıklayacağı belediye başkanlarından konuştuğunu yazılmış basında ama bizden bu konuyla ilgili bir şey duymayacaksınız. MYK’mızın en önemli gündem maddesi anayasaya karşı yapılan darbe girişimidir.

"Türkiye'de yargı, aklını başına almalıdır"

Muharrem İnce ise "Memleket Partisi olarak yeni seçilen Genel Başkan sayın Özgür Özel'e hayırlı olsun, başarı dileklerimizi iletmek için ziyaret ettik. Memlekette yargı iktidarın sopası olmuş durumda. Yargının düzgün işlemediği bir yerde, ekonominin kurallarının düzgün işlemesi mümkün değildir. Türkiye'de yargı, aklını başına almalıdır." ifadelerini kullandı.

"CHP amiral gemisidir"

İnce, şöyle devam etti:

İktidar psikolojik üstünlükle bu seçimlere giriyor. CHP amiral gemisidir. O konuda görüşlerimizi aktardık. Türkiye nasıl yeniden ayağa kaldırılır, görüşlerimizi kendisiyle paylaştık

İnce, daha önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmüş ve tarafların yerel seçimde iş birliği konusunu ele aldıkları kamuoyuna yansımıştı.

İmamoğlu'na desteğini açıklamıştı

Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu'na İstanbul özelinde yerel seçim için desteğini iletmişti.

İnce, ayrıca bir video mesaj da paylaşmış, sandık güvenliği konusunda muhalefete iş birliği çağrısı yapmıştı.

Özel, kritik toplantıya katılacak

Özel, İnce ile yapacağı görüşmenin ardından önce partisinin MYK’sını ardından da Parti Meclisi’ni toplayacak.

Daha önceden planlanan MYK ve PM toplantılarında, 200 civarında belediye başkan adayının netleştirilmesi bekleniyor.

CHP'ye geri dönecek mi? Muharrem İnce, çıkan iddialar hakkında ilk kez konuştu
CHP'ye geri dönecek mi? Muharrem İnce, çıkan iddialar hakkında ilk kez konuştu

Siyaset

CHP'ye geri dönecek mi? Muharrem İnce, çıkan iddialar hakkında ilk kez konuştu

İsmail Saymaz duyurdu! CHP'den Muharrem İnce'ye adaylık teklifi
İsmail Saymaz duyurdu! CHP'den Muharrem İnce'ye adaylık teklifi

Siyaset

İsmail Saymaz duyurdu! CHP'den Muharrem İnce'ye adaylık teklifi

Muharrem İnce CHP’den aday gösterilecek mi?
Muharrem İnce CHP’den aday gösterilecek mi?

Gündem

Muharrem İnce CHP’den aday gösterilecek mi?

CHP'den adaylığı konuşuluyordu! Muharrem İnce'den İstanbul kararı
CHP'den adaylığı konuşuluyordu! Muharrem İnce'den İstanbul kararı

Siyaset

CHP'den adaylığı konuşuluyordu! Muharrem İnce'den İstanbul kararı

Muharrem İnce, Özgür Özel'i ziyaret ediyor
Muharrem İnce, Özgür Özel'i ziyaret ediyor

Siyaset

Muharrem İnce, Özgür Özel'i ziyaret ediyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23