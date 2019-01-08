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CHP'de İdris Naim Şahin krizi büyüyor

CHP ile İYİ Parti ittifakında Ordu için İdris Naim Şahin isminin gündeme gelmesi sonrası, CHP kanadından sert bir tepki geldi. CHP Ordu il teşkilatı söz konusu adayı desteklemeyeceklerini açıkladı.

08 Ocak 2019 Salı 18:03
CHP'de İdris Naim Şahin krizi büyüyor

CHP ve İP'in yerel seçimlerde yapacağı ittifak için pazarlıklar devam ederken CHP teşkilatlarından da ittifaka yönelik sert eleştiriler gelmeye devam ediyor. İdris Naim Şahin'in Ordu’dan İP ile CHP'nin ortak adayı olacağı iddiaları üzerine CHP Ordu teşkilatından çok sert tepki geldi.

İP'in adayı olan İdris Naim Şahin'in CHP tarafından ortak aday olarak desteklenecek olması başta CHP Ordu il teşkilatından isyana neden olurken, parti genel merkezinde de kavgalara neden oldu.

CHP teşkilatından çok sert tepki

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in Ordu’dan İYİ Parti (İP) ile Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) ortak adayı olacağı iddialarına CHP’den tepki geldi. CHP Ordu İl Başkanı Yusuf Furtun, “İdris Naim Şahin Ordu’dan ittifak adayı olursa da CHP’nin desteklemeyeceği görüşündeyim” dedi.

CHP'li Seyit Torun övgüler dizmişti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu’da yayın yapan bir TV’ye "İdris Naim Şahin değerli bir siyaset adamı. Tabii ki bu süreçte o da değerlendiriliyor. Bu süreç içerisinde birçok aday adayı gibi onunla ilgili de bir talep var" şeklinde açıklamasına tepki yine CHP’den geldi.

"Aday olursa CHP, Ordu'da desteklemez"

CHP Ordu İl Başkanı Yusuf Furtun yaptığı açıklamada, İdris Naim Şahin’in ittifak adayı olsa bile CHP’den oy alamayacağını öne sürdü. Furtun, yaptığı açıklamada, "(İdris Naim Şahin) Bizim değil, olursa İYİ Parti’nin adayı olur. CHP’nin adayı olursa, Seyit bey sorumluluğu da üstüne alır. Onun dışında CHP’nin adayı olma şansı yok bana göre. İttifak adayı için baştan burası konuşuldu ama olmadığı söylendi. Ulusal televizyon kanallarında bile haberler çıktı, onları dahi kendisi düzeltti, düzeltilecek yazısı bile bende saklı duruyor. İdris Naim Şahin CHP’den aday olmayacak, ittifak adayı olursa da CHP Ordu’da desteklemeyecek, ben öyle zannediyorum. Benim görüşüm bu" diye konuştu.

Furtun, daha önce CHP’nin adayının Seyit Torun olması gerektiğini açıkladığını hatırlatarak, "Biz ilk gün ne söylediysek bugünde aynı şekilde lafımızın arkasındayız” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 18:03
  1. Ordu
  2. İdris Naim Şahin
  3. CHP
  4. CHP Genel Başkanı

YORUM YAZ

  • Yunus 16 Yunus 16 8 dk önce
    AYNI YERDEN TALİMAT GELDİ, ŞAŞIRMAYIN. SİZDEN BİRİSİ. AYNI CİNSTEN CHP YÖNETİMİNİN İÇİNDE DOLU. BAYKALDAN SONRA EKSEN PENSİLVANYA YA KAYDI. HALA ANLAMADINIZ MI?
  • Şırnak'lı Salih Şırnak'lı Salih 11 dk önce
    Eşşek gibi destekleyeceksiniz projeyi yapanların emridir.
  • misafirmisafir28 dk önce
    bu aday olursa vallahi partimden istifa ederim..

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