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CHP'de genel merkeze tepki gösteren parti üyeleri disipline sevk edildi

Her fırsatta 'özgürlük' ve 'demokrasi' sözcüklerini kullanan anti demokratik parti CHP'de, tek adamlık rejimi devam ediyor. Genel merkeze tepki gösteren parti üyeleri saf dışı bırakılmak için disipline sevk edildi.

27 Eylül 2018 Perşembe 12:34
CHP'de genel merkeze tepki gösteren parti üyeleri disipline sevk edildi

CHP Keçiören İlçe Teşkilatı üyesi Abbas Canyurt, evinden getirdiği koltukla CHP Genel Merkezi önünde eylem yapmıştı. Canyurt, "Bu benim kendimce bir eylem şeklim. Partimle ilgili herhangi bir problem ve sıkıntım yok, yöneticilerimle sıkıntım var. Böyle bir eylem düşündüm. Koltuk getirdim oturuyorum. Parti yönetimi, genel merkez yöneticileri yeter artık” demişti.

CHP’li Abbas Canyurt, bu eylemenin ardından ihraç istemiyle disipline sevk edildi. CHP Ankara İl Başkanlığı’na giden Abbas Canyurt, savunma dilekçesini sundu. CHP’li Canyurt savunmasında, “Siyaset belirli makamları ‘demokratik yöntemle’ ele geçirip ‘anti demokratik yöntemle’ o makamı koruma işi değildir. Makam vatandan üstün değildir” ifadelerini kullandı. Canyurtûn savunma dilekçesindeki "Son belediye kaybedildiğinde, Son Meclis yok olduğunda, Son Cumhuriyet yıkıldığında, MYK Koltuğunun yenmeyen bir şey olduğunu anlayacaktır" şeklindeki son cümlesi dikkat çekti.


Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 12:34
  1. Ankara
  2. CHP’li Abbas Canyurt
  3. CHP disiplin

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