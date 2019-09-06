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CHP’de FETÖ’nün ‘montaj’ taktiği yeniden devrede! Önce iftira at sonra 'Doğru değilmiş kaldırdık' de

31 Mart yerel seçimleri öncesi Ekrem İmamoğlu üzerinden başlatılan ‘yalanlar üzerinden algı oluşturma’ yöntemi CHP tarafından yaygın hale getirilmeye başlandı. 17/25 Aralık FETÖ yargı darbesi sürecinde CHP’nin FETÖ tarafından üretilen montaj kasetlerle kamuoyu algısı oluşturma taktiği yeniden hayata geçirildi. CHP İstanbul Milletvekili Adayı olan Avrasya Araştırma şirketinin sahibi Kemal Özkiraz, Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Hakkında düzmece bir Whatsapp yazışması üzerinden karalama yapmaya çalıştı. İl Başkanının ‘Dava açıyoruz’ açıklaması sonrası ise apar topar paylaşımını sildi.

06 Eylül 2019 Cuma 15:20
CHP’de FETÖ’nün ‘montaj’ taktiği yeniden devrede! Önce iftira at sonra 'Doğru değilmiş kaldırdık' de

 Yusuf Kenan Çakır  yeniakit.com.tr 

FETÖ’den ‘yalanlarla kamuoyu algısını değiştirme’ konusunda dersler alan CHP, 31 Mart yerel seçimleri öncesi uygulayıp başarı elde ettiği ‘çamur at izi kalsın’ yöntemini yeniden devreye soktu. Bir taraftan belediyelerin hizmet araçlarını şov malzemesi haline getirerek ‘yolsuzluk ve israf’ algısı oluşturmaya çalışan CHP, bir taraftan da Ak Partili belediye başkanları ve il başkanları hakkında düzmece ve montaj yazışmalarla itibar suikastlerine başladı.

Önce iftira at sonra ‘doğru değilmiş’ de

Twitter hesabında ‘CHP’nin İstanbul Milletvekili Adayı’ etiketini kullanan Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz,Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan’a ait olduğunu iddia ettiği bir Whatsapp yazışması paylaştı. Bu paylaşımı FETÖ’cülere ait olduğu bilinen Ankara Kuşu isimli twitter hesabı dolaşıma soktu. Bunun üzerine Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, “Hakkımda yazılan haber tamamen asılsız olup, bu yalan haber hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.” açıklamasında bulunurken, montaj yazışmayı paylaşan CHP’li Kemal Özkiraz ise yaptığı paylaşımı kaldırdı.

Uydurma yazışmalarla iftira atıyorlar

Konu hakkında yeniakit.com.tr’ye konuşan Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, “Benim öyle bir yazışmam yok. Tamamen montaj ve düzmece. Bu konu ile ilgili suç duyurusunda bulunduk. Paylaşımı yapan Kemal Özkiraz isimli şahıs Avrasya Anket şirketinin sahibiymiş ve aynı zamanda CHP’nin İstanbul Milletvekli adayı olduğu yazıyor hesabında. Onun paylaştığı düzmece yazışmayı da FETÖ’cü olduğu bilinen Ankara Kuşu isimli twitter hesabı paylaşıyor. Hepsi hakkında suç duyurusunda bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın Eskişehir’e yapacağı ziyaret öncesi yalan ve iftiralar üzerinden bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bunların kim olduğuna baktığımızda FETÖ ve CHP işbirliği içinde olan şahıslar olduğunu görüyoruz.” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:20
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz
  4. Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan

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