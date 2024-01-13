CHP’de değişmeyen değişim! Dün ‘kırmızı halı’ bugün şehit edebiyatı

RECEP YEŞİL İSTANBUL

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada kahraman 9 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz ise yaralandı.

Kalleş saldırının ardından toplumun tüm kesimlerinden terör örgütü PKK ve destekçilerine lanet yağdı.

Türkiye kahraman şehitlerimizin yasını tutarken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in rezilliği tepki çekti.

Geçtiğimiz Perşembe günü 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP yeni adayıyla DEM Parti'nin Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı kırmızı halıyla karşılayan Özgür Özel bugün de şehitlerimiz üzerinden edebiyat yaptı.

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Sosyal medya platformu X'ten açıklama yapan Özel şunları söyledi:

Bugün yüreğimizi yakan şehit haberleri ve bölgeden gelen endişe verici haberler üzerine yarın Manisa'da yapacağımız aday tanıtım toplantısını iptal ettik.

Ayrıca yarın diğer şehirlerimizde yapılacak tüm etkinlikleri de iptal ediyoruz. Merkez Yönetim Kurulu’muzu yarın sabah olağanüstü toplantıya çağırdım. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bir kez daha milletimizin başı sağolsun.