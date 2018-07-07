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CHP'de büyük kriz! Kaleler elden gidebilir

24 Haziran seçimlerinde büyük hezimete uğrayan CHP'de liderlik krizi yaşanıyor. Muharrem İnce liderlik için yarışırken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise koltuğunu korumaya çalışıyor. Savcı Sayan parti içinde yaşanan son durum hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 22:48
CHP'de büyük kriz! Kaleler elden gidebilir

24 Haziran’ın ardından hem parti hem cumhurbaşkanı seçimlerinde büyük bir yenilgi alan CHP, içine düştüğü liderlik kriziyle uğraşıyor. Seçimlerde CHP’nin aldığı oylara fark atan Muharrem İnce liderlik için uğraşırken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise koltuğu kaptırmamak için mücadele veriyor.

Parti içi liderliğin tartışıldığı CHP’de yaklaşan yerel seçimler ise hiç gündemde yok. CHP bu şekilde yerel seçimlere giderse seçim sonuçları nasıl olur? Kale diye tabir edilen iller kaybedilebilir mi? Savcı Sayan parti içinde yaşanan son durum hakkıdna önemli değerlendirmelerde bulundu.

AK PARTİ VE İP'İN ADAYINA BAĞLI

Yerel seçimlerde CHP’nin başarısını değerlendiren Savcı Sayan CHP’nin kalesi olarak nitelediği yerleri AK Parti ve İYİ Parti'nin adaylarına bağlı olarak kaybedebileceğini belirtti. Sayan, "İYİ parti buralarda güçlü bir aday çıkarırsa AK Parti’nin aradan sıyrılması muhtemeldir. Bence birçok ilçede de böyle olacaktır.

"ESKİŞEHİR'İ AK PARTİ ALACAKTIR"

İzmir dışında Eskişehir var, ben Eskişehir’de AK Parti'nin kazanacağına inanıyorum. Çünkü 24 Haziran seçimlerinde de AK Parti birinci parti oldu orada. Trakya kısmına bakacak olursak da zaten CHP’nin elinde çok önemli bir belediye yok. Burada çok önemli bir değişikliğin olacağına inanmıyorum. Burada ideolojik bir saplantı var. Aydın’da da İYİ Parti’nin kimi aday göstereceği çok önemli oylar açısından.

"İP, CHP TABANINDA ÇOK OY ALIYOR"

İYİ Parti’nin göstereceği performansı çok önemli buluyorum çünkü CHP’nin tabanından baya oy alıyor. İYİ Parti CHP’yi bu şekilde aşağı çekerse o bölgelerden AK Parti’nin zaferle çıkacağını düşünüyorum.

"CHP CİDDİ BOYUTLARDA KAN KAYBEDER"

CHP yerel seçimlerde de kan kaybetmeye devam edecektir. Hem de bu kayıp çok ciddi boyutlara ulaşabilir. Çünkü İYİ Parti CHP’yi çok aşağı çekiyor. AK Parti ve MHP’de bazı bölgelerde ittifak kurarsa çok ciddi kayıplar yaşar. Malum yerel seçimlerde partilerden çok adaylar da önemli bunu da unutmamak lazım.

Türkiye Haber Merkezi

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 22:48
  1. İzmir
  2. Eskişehir
  3. Aydın
  4. CHP
  5. İYİ Parti
  6. AK Parti
  7. Kemal Kılıçdaroğlu
  8. Muharrem İnce

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