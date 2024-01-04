CHP'de büyük kavga! Ekrem İmamoğlu telefonu Özgür Özel’in yüzüne kapattı

Siyasi partiler yerel seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. CHP Parti Meclisi (PM) yeni belediye başkan adaylarını belirlemek için toplanacak. Toplantı öncesi Haber7 Yazarı Ferhat Murat, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı.



Murat'ın aktardığı bilgilere göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'den istekleri iki isim arasında gerilimi daha da yükseltti.

ÖZEL'DEN İMAMOĞLU'NA: GEL O ZAMAN SEN OTUR BURAYA!

Ferhat Murat'ın iddiasına göre, Özgür Özel, kendi belirlediği isimlerin aday olmasını isteyen İmamoğlu'na çok sert tepki gösterdi. Özel İmamoğlu'na 'Gel o zaman buraya sen otur' diye çıkıştı. Bunun üzerine İmamoğlu, Özel'in yüzüne telefonu kapattı.

Çok konuşulacak iddialarda bulunan Ferhat Murat'ın paylaşımı şu şekilde;

CHP’DE BÜYÜK KAVGA

Bugün CHP, Parti Meclisi’nden hiç bir aday açıklanmayacak…

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Gelelim nedenine…

Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Milletvekilleri Veli Ağababa ve Umut Akdoğan ile birlikte Ekrem İmamoğlu’nun verdiği listenin PM’den eksiksiz biçimde geçerek adayların açıklanması için Genel Başkan Özgür Özel’e baskı kurmaya gidiyor… Ekrem İmamoğlu da görüşmeye telefonla bağlanıyor.

Ekrem İmamoğlu’nun talepleri;

1- İstanbul’daki tüm ilçelerinde verdiği listenin PM’den geçmesi

2-Çankaya Belediye Başkan Adayı olarak Gül Çiftçi’nin ilan edilmesi

3-İzmir’de BŞB Adayı olarak Buğra Gökçe’nin açıklanması ve Çeşme’de Ekrem İmamoğlu’nun istediği ismin açıklanması

4-Bodrum’da mevcut belediye başkanı Ahmet Aras’ın tekrar açıklanması

Başka isimler de var ama uzatmayalım.