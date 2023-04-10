CHP'de başörtülü aday bilmecesi: Vitrin mankeni seçilemeyecek sırada
Partilerin 14 Mayıs milletvekili seçimi için aday listeleri dün itibariyle YSK'ya teslim edildi. CHP listesinde yer alan iki başörtülü isim dikkat çekti. CHP'nin ilk başörtülü Parti Meclisi üyesi Sevgi Kılıç İstanbul 1'inci Bölge 14'üncü sıradan, Berna Sukas ise İstanbul 2’nci Bölge 9’uncu sıradan aday gösterildi ama adaylardan biri seçilemeyecek sırada, diğeri ise seçilirse İYİ Parti'ye dönecek.
Türkiye yaklaşık 1 ay sonra önemli bir seçime gidiyor.
Partiler listelerini bir bir YSK'ya sundu.
O partilerden biri olan CHP'nin 14 Mayıs'taki seçimlerde aday listesi ortaya çıktı.
CHP'DE BAŞÖRTÜLÜ ADAY
Başörtüsü konusunda helallik çıkışıyla gündeme gelen Kılıçdaroğlu, CHP PM'nin başörtülü üyesi Sevgi Kılıç'ı İstanbul 1'inci Bölge 14'üncü sıradan aday gösterdi. Kılıç'ın seçilemeyecek sıradan aday gösterilmesi dikkat çekti.
İYİ PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI CHP'DEN ADAY OLDU
2018’de İYİ Parti Aydın’dan 2.Sıra Milletvekili adayı olan ve uzun bir süre İYİ Parti Gençlik Politikaları Başkanlığı’nı üstlenen Berna Sukas da CHP listelerinden aday gösterildi.
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Sukas, İstanbul 2’nci Bölge’den 9’ncu sıra milletvekili adayı oldu.
Öte yandan Berna Sukas’ın eşi Ali Sukas da 2019 Yerel Seçimleri’nin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şirketlerinden Ağaç ve Peyzaj AŞ'nin başına getirilmişti.
SEÇİLİRSE PARTİSİNE DÖNECEK
Berna Sukas, seçilmesi durumunda partisine dönecek. Sonuç olarak CHP grubunda başörtülü vekil olmayacak.