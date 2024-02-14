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Siyaset CHP’de adaylık krizi sürüyor! İlçe yönetimi istifa etti
Siyaset

CHP’de adaylık krizi sürüyor! İlçe yönetimi istifa etti

Yeniakit Publisher
2024-02-14 12:08:00 -
CHP’de adaylık krizi sürüyor! İlçe yönetimi istifa etti

CHP Kulu İlçe Başkanı Ersel Çorum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ilçe yönetimi, kadın ve gençlik kolları olarak partilerinde istifa ettiklerini duyurdu.

Çorum, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Değerli Kulu halkı, Biz yönetim kurulu olarak Kulu'muzda ilk olacak bir kadın aday belirledik. Kulu'da kendini CHP'li zanneden, geçmişte partiyi satan bazı şahıslar Konya il yönetimini arayarak adayımızı kötülediler. Bu süreçte Konya il başkanlığı adayımızı kabul etmedi. Bu nedenden Kulu İlçe Başkanlığı'ndan, ilçe yönetimi, kadın ve gençlik kolları olarak istifamızı verdik" dedi.

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