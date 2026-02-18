CHP'de 1 milyon dolarlık kirli tezgah! "Parayı verdik, ödeme yattı" itirafı

Ankara'daki evde rüşvet trafiği: Paralar valizle mi gitti?

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "Suç örgütü" davasının 12'nci duruşmasında sanık Tekin Aktaş'ın savunması, CHP'li belediyelerdeki pisliği deşifre etti. Aktaş, Seyhan Belediyesi'nden olan 450 milyon liralık alacaklarını tahsil edebilmek için kendilerinden 1 milyon dolar istendiğini itiraf etti. Rüşvetin bizzat CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in eşi Celal Tekin tarafından organize edildiği öne sürüldü.

"Parayı verdik, ödeme yattı" itirafı

Tekin Aktaş'ın mahkeme huzurunda verdiği ifadeye göre; bankadan çekilen 1 milyon dolar, Ankara'daki bir evde Celal Tekin'e elden teslim edildi. Kirli paranın teslim edildiği gün, belediyeden 75 milyon liralık ödemenin jet hızıyla yapılması, CHP'deki "Al gülüm ver gülüm" sisteminin ne kadar tıkır tıkır işlediğini bir kez daha kanıtladı.

Beşiktaş ve Avcılar'da araç saltanatı

Skandallar bununla da bitmedi. Sanık Aktaş, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın hak ediş ödemelerini yapmak için kendi şirketinden fahiş fiyatla araç alma şartı koştuğunu, ayrıca Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı'nın şahsi düğün ve organizasyon giderlerini de kendilerine ödettiğini iddia etti. Yolsuzluk sarmalının ucu, görevden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'ya seçim çalışmaları için bedava araç tahsis edilmesine kadar uzandı.

CHP belediyeleri suç örgütlerinin çiftliği mi?

İddianameye yansıyan 63 farklı suç eylemi ve 200 sanıklı dev dava, CHP'li yerel yönetimlerin halka hizmet yerine kimlerin cebini doldurduğunu gözler önüne seriyor. Adıyaman'dan İstanbul'a uzanan bu rüşvet ağında adı geçen Burhanettin Bulut, Rıza Akpolat ve Oya Tekin gibi isimlerin, yargı önünde nasıl bir hesap vereceği merakla bekleniyor. Milletin parasını şer odaklarına ve rüşvet çarklarına peşkeş çeken zihniyetin gerçek yüzü, mahkeme tutanaklarına giren bu itiraflarla bir kez daha tescillenmiş oldu.