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Siyaset CHP yine şaşırtmadı! Milletvekillere 'Karadeniz gazı' talimatı
Siyaset

CHP yine şaşırtmadı! Milletvekillere 'Karadeniz gazı' talimatı

Türk halkının sevinçle karşıladığı Karadeniz’de doğal gaz rezervi bulunduğu müjdesiyle ilgili CHP’de suskunluk politikası izlenecek. Milletvekillerine konuyla ilgili her hangi bir yorumda bulunmamaları talimatı verildi. Böylesine bir meselede bile yerli ve milli duruş sergileyemeyen ana muhalefet partisi ‘bu kadar da olmaz’ dedirtti.

Yeniakit Publisher
2020-08-22 12:22:00 -
CHP yine şaşırtmadı! Milletvekillere 'Karadeniz gazı' talimatı

Türkiye en az önümüzdeki 20 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak ve ekonomik kalkınmanın kapısını açacak olan müjdeli haberle dün buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz’de doğal gaz rezervi bulunduğunu kamuoyuna açıkladı.

CHP yine şaşırtmadı

7’den 70’e Türk halkı tarafından sevinçle karşılanangelişme ile ilgili muhalefet partilerinin ne tepki vereceği merak ediliyordu. CHP yine şaşırtmayarak yerli ve milli duruş sergilemekten kaçındı.

Parti yönetimi tarafından konuya ilişkin bir görüş beyan etmemeleri konusunda milletvekillerine mesaj yollandı.

TBMM CHP Grup Başkanlığı tarafından yollanan mesajda, “Milletvekillerimizin Cumhurbaşkanı’nın bugün (dün) yapacağı açıklamalar hakkında yazılı ve görsel medyaya açıklama yapmamaları, sosyal medya üzerinden görüş bildirmemeleri önemle rica olunur” ifadeleri kullanıldı.

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Yorumlar

9- 10 kere gaz bulundu da ne oldu

Halka ne faydası oldu miletin paraları tepedeki eş dost hısım akrabanın altın varaklı lüx zevkine gitti
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Resat

Adam haklı bu durum chp illerde gaz yapacaktı bu yüzden ne yaparsanız sessiz yapın diyor. Amma koku olayinida halletmeleri lazım.
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