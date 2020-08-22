CHP yine şaşırtmadı! Milletvekillere 'Karadeniz gazı' talimatı

Türk halkının sevinçle karşıladığı Karadeniz’de doğal gaz rezervi bulunduğu müjdesiyle ilgili CHP’de suskunluk politikası izlenecek. Milletvekillerine konuyla ilgili her hangi bir yorumda bulunmamaları talimatı verildi. Böylesine bir meselede bile yerli ve milli duruş sergileyemeyen ana muhalefet partisi ‘bu kadar da olmaz’ dedirtti.