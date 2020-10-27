CHP yine şaşırtmadı! Bu kez de Peygamberimize hakaret eden Fransa'yı savundular

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başta olmak üzere Fransız yetkililerin Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunmaları ve İslam karşıtı açıklamaları Türkiye ve Müslüman dünya ülkelerinden büyük tepki topladı.

Erdoğan'dan Fransız mallarına boykot çağrısı

Fransız Cumhurbaşkanına tepkiler çığ gibi büyürken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Fransa'ya karşı boykot çağrısı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı konuşmada, "Şimdi ben, buradan milletime sesleniyorum. Nasıl ki Fransa 'Türk markalı mal satın alınmayın' diyorsa ben de şimdi buradan milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunları sakın almayın." dedi.

Fransa'yı savunmak CHP'li Emir'e düştü

Tüm Türkiye ve dünya Fransa'daki skandal sonrası ayağa kalkarken, Hz. Peygamber'e hakaret içeren karikatürleri düşünce özgürlüğü sayan Fransa'yı savunma her zamanki gibi CHP'ye düştü. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, şaşırtmayan açıklamalar yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa'ya karşı boykot çağrısına tepki göstererek "Cumhurbaşkanı 'Fransız mallarını asla satın almayın' demiş. Ya Türkiye'ye grip aşısı gönderen tek firmanın Fransız olduğunu bilmiyor ya da aşısını olmuş kafası rahat" ifadelerini kullandı.