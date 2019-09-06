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CHP yandaşı Zülfü Livaneli yeni partide yer alacak mı? Canlı yayında açıkladı

AK Parti'den istifa ederek yeni parti hazırlığına girişen eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın ekibiyle ilgili dikkat çeken isimler ortaya atılıyor. Yerel seçimler sonrası konserlerinde Ekrem İmamoğlu'nu cilalayan CHP’li yandaş Zülfü Livaneli'nin yeni partiyi reddettiği ortaya çıktı.

06 Eylül 2019 Cuma 01:35
CHP yandaşı Zülfü Livaneli yeni partide yer alacak mı? Canlı yayında açıkladı

AK Parti'den istifa ederek yeni parti hazırlığına girişen eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın ekibinde yer alacağı konuşulan Ekrem İmamoğlu aşığı Zülfü Livaneli'nin yeni partide yer alıp almayacağı belli oldu.

Habertürk'te yayınlanan 'Ne Ne değildir' programına katılan Ruşen Gültekin, yeni partiyle ilgili son gelişmeleri duyurdu.

Gültekin, "Yeni parti konusunda Zülfü Livaneli'ne teklif götürüldü. Bu her iki tarafa da teyitli bilgidir. Gelen teklifi Livaneli reddetti. Yeni partide yer almayacağını belirtti. Yani Babacan'ın partisinde olmayacak" dedi.

 

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 01:35
  1. Ali Babacan
  2. Zülfü Livaneli
  3. yeni parti

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