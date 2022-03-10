CHP yandaşı Gezici Araştırma sözde anket yaptı! Dilipak’ı da 15’inci sıraya koydular… Dilipak Gezici’ye tepki gösterdi!

‘Bu millet, 28 Şubatçı ve küfürbazlara prim vermez’ dedirten bir sözde anket yayınlandı. CHP yandaşı Gezici Araştırma’nın kamuoyuyla paylaştığı sözde ankette, 28 Şubatçı solcular ön plana çıkarıldı.

Uğur Dündar Cuma Namazı kılan öğrencileri fişlemişti

28 Şubat sürecinde, inançları gereği Cuma Namazı kılan öğrencileri fişleyerek, gençlerin namaz kılmasını ‘skandal’ şeklinde servis eden Uğur Dündar, Gezi Araştırma tarafından ‘en çok güvenilen isim’ olarak ilk sıraya yerleştirildi.

‘Küfürbaz’ Fatih Altaylı’ya 8. sırada yer verdiler

Bir başka 28 Şubatçı ve ‘küfürbaz’ Fatih Altaylı ise Türkiye’nin karanlık günlerinde pislik akıttığı köşesinden Başörtülü Müslümanlara küfür edecek kadar alçaklaşmıştı.

Dilipak’tan Gezici Araştırma’ya soru: O halk kim?

Sözde araştırmada 15’inci sırada ‘en çok güvenilen isim’ olarak gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak gösterildi. Listede yer almasına ilişkin görüşlerini yeniakit.com.tr ile paylaşan Abdurrahman Dilipak, şunları söyledi:

“Halkın en çok güven duyduğu kişi’ tanımı çok muğlak bir ifade. O halk kim? Seçim sonuçları bir politik tercihi ifade ediyor. Bir dini önder, ideolojik önder, ya da fanatik bir taraftar için kendi takımı tartışılmaz. Önemli olan “sizin takım” değil, ötekiler, sizin gibi inanmasa düşünmese de, sizi ve fikirlerinizi ne kadar ciddiye alıyor ve size güveniyor.”

“O halka böyle sorun!”

Bir anlamda CHP yandaşı Gezici Araştırma’ya ‘akıl’ veren Abdurrahman Dilipak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“O ‘Halka’ sormak gerek, ‘en güvendiğiniz ve en güven duymadığınız 3 kişiyi söyle’ iki değer yargısını birbiri ile ilişkilendirerek yorumlamak gerek. Bir diğer ölçüm de, onun dini ve politik tercihlerine katılmadığınız halde, önemsediğiniz, değer verdiğiniz ciddiye aldığınız 3 kişi söyleyin deyin ve onları ayrı ayrı ve ilişkilendirilmiş şekilde grafik olarak gösterin, çok farklı bir sonuç çıkacaktır.

Tabi burada soru sorulan kişilerin din, mezhep, ideolojik, politik, felsefi ve vicdani kanaat farklılıkları, eğitim, gelir, yaş, cinsiyet farklılıkları da önemli.”

“Adam yokluğu dönemi yaşıyoruz”

Dilipak, “Bu konular genel olarak pr malzemesi yapılır ve bu da doğru bir şey değil. Artık artırılmış gerçeklik, artırılmış sanal gerçek diye birşey var. Daha da kötüsü bu dönem çıkan adam dönemi, gerçekte ise kahrı rical yani adam yokluğu dönemi yaşıyoruz.” şeklinde konuştu.

“Sizin gibi düşünenler yanında sizin gibi düşünmeyenlerin de takdir etmesi önemli”

“Önemli olan herkesin sizin eliniz, diliniz yani yaptıklarınızdan ve söylediklerinizden emin olması gerekiyor” diyen Abdurrahman Dilipak, sözlerini şöyle tamamladı:

“Peygamberlerin en öne çıkan vasıfları ‘El emin’ olmalıdır. Yani Emanet ehli, bilen, adil, yalan söylemeyen bir kişilik çok önemli. Ayet öyle diyor: ‘Onlar bilirler ve yalan söylemezler, söz verdiklerinde de sözlerinde dururlar’. 10 emirde aslında bunu ifade etmiyor mu, Hacı Bektaş-ı veli de eline, diline, beline sahip ol derken aynı şeyi söylemek istiyordur aslında. Böyle bir çalışmada sizin gibi düşünenler yanında sizin gibi düşünmeyenlerin de takdir etmesi önemli. Bu ‘erdemliler ittifakına’ açılan bir kapı olacaktır.”





