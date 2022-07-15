CHP yandaşı Can Ataklı'yı bile delirttiler! Bu nasıl bir akılsızlıktır böyle?

CHP yandaşı isimlerden Can Ataklı bile Ekrem İmamoğlu'ndan bir halt olmayacağını itiraf etmek zorunda kaldı. Ataklı, Sözcü'nün yavrusu Korkusuz gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu son günlere çok tartışılıyor. İmamoğlu hakkındaki kararı önümüzdeki günlerde kamuoyu verecektir. Bu nedenle başkanın iyi ya da kötü olması konusunda bir fikir söylemek istemiyorum şu anda.

Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim; İmamoğlu’nun yakın çalışma ekibi facia. Bu kadar yeteneksiz, bu kadar deneyimsiz ve kötü bir ekibi nasıl seçmiş acaba? Başkan adına açılmış “İBB çalışıyor” isimli bir Twitter hesabı var. Bu hesaptan dün şöyle bir tweet atıldı;

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İBB Başkanı iken 5 yılda 127 gün yıllık izin aldığı ortaya çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ise 3 yılda 25 gün yıllık izin kullandığı öğrenildi.”

Bu nasıl bir akılsızlıktır, çapsızlıktır böyle…

Son günlerde yaşananlarla Erdoğan’ın yaptığı “izinleri” karşılaştırmaya ve İmamoğlu’nu “haklı çıkarmaya” çalışmak en hafif deyimle iş bilmezliktir. “Ben yaptım ama bak eskiler neler yapmıştı” deyince haklı oluyorsunuz demek ki."