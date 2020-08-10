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Siyaset

CHP yandaşı Can Ataklı'dan çok konuşulacak Muharrem İnce yorumu

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, yeni bir parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Ataklı, İnce'nin parti kurması halinde CHP'den fazla oy alacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 17:04:00 -

Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'de kazan kaynamaya devam ediyor. Son olarak Muharrem İnce'nin yeni bir parti kuracağı iddiası siyasetin gündemine bomba gibi düştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aday olan ancak seçimlerde hezimete uğrayan Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından partiden dışlanınca yeni bir hareket içerisine girdi.

Parti kurup kurmama konusunda kamuoyunu yoklayan İnce, yeniden Cumhurbaşkanı adayı olmak için de çalışmalarını yürütüyor. Yüzde 31'lik oyu yüzde 51'e çıkaracağını iddia eden İnce, CHP tarafından hain ve bölücü olarak dışlandı.

Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak sözler

Bu gelişmeler yaşanırken CHP yandaşı Can Ataklı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok kızdıracak bir çıkış geldi. TELE 1'de çalışan Can Ataklı, ekranda yapamadığı analizleri YouTube kanalından yaptı.

Ataklı, "Net söylüyorum. Bugünkü ortamda, benim aldığım bilgiler ve deneyimlerim.. Bir parti kurulması halinde içinde Muharrem İnce'nin de olacağı bu parti, CHP'den daha fazla oy alacaktır. Oylar bölünüyor, yüzde 1 bile alamaz falan... Bunları bir kenara bırakın. Türkiye'de sistem böyle gitmez. Bir şeyler olacak. CHP'de konuştuğum etkili isimler, Muharrem İnce'nin içinde olacağı hareketin CHP'ye çok ciddi zarar vereceğini ve oy olarak da CHP'yi geçebileceğini söylüyor." dedi.

Muharrem İnce'yi Bülent Ecevit'e benzeten Ataklı, "Ecevit 1970'lerdeki hareketi başlattığında arkasında gençlik kolları vardı. Şu anda Muharrem İnce'nin arkasında özellikle gençlik kolları var. Gençlik kollarını arkasına alan bu partiden daha fazla oy alır." ifadelerini kullandı.

Can Ataklı, geçtiğimiz aylarda CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sert ifadelerle eleştirmişti. İBB'nin TELE1'i reklam vermemekle tehdit etmesinin ardından Can Ataklı kullandığı ifadeler nedeniyle özür dilemişti.

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