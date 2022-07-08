CHP yandaşı Can Ataklı bile o gerçeği itiraf etti! Solaklara tam 90'dan gol

CHP yandaşı isimlerden Can Ataklı bile CHP'den bir halt olmayacağını itiraf etmek zorunda kaldı. Ataklı, Sözcü'nün yavrusu Korkusuz gazetesindeki yazısında CHP oylarında ciddi bir kıpırdanma olmadığını belirterek özetle şunları kaydetti:

"İktidarın en önemli alternatifi CHP’nin oylarında ciddi bir kıpırdanma yok. CHP’nin oyları aylardır yapılan kamuoyu araştırmalarında 24-27 bandı arasında gidip geliyor.

Ana muhalefet partisi (...) oyları kendinde toplayacak bir cazibe alanı kurmuş değil.

Bunda en büyük etken sanıyorum CHP’nin bir türlü güven verici, samimi ve inandırıcı politika izlememesi.

(...) CHP’nin yapması gereken bu durumu inkar etmek veya kendilerine yönelik her eleştiriyi düşmanlık, kıskançlık, haset, AKP adına yapılmış olarak algılamak değil bunların sesine kulak vererek yeni politikalar oluşturmaktır."