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Siyaset CHP ve İYİ Parti'nin mide bulandıran yalanları!
Siyaset

CHP ve İYİ Parti'nin mide bulandıran yalanları!

Sosyal medyada “Muhalefet tiyatroları” etiketiyle paylaşılan videoda CHP ve İYİ Parti’nin yalanları ifşa edildi. Paylaşım rekorları kıran video yoğun ilgi gördü.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 17:27:00 -

CHP, yıllardır AK Parti iktidarına karşı yalan siyaseti yürüttü, defalarca seçim kaybetti. Her seçimde oy oranı düşen CHP, yalan ve iftira politikasından bir türlü vazgeçmedi.

Ülkücü geçinen İYİ Parti de kurulduğu günden bu yana CHP'nin kuyruğu olmaktan ileri geçemedi. Yalan siyasetinde CHP'den geri kalmayan İYİ Parti, ajansın belirlediği yalanlarla kara propaganda yapmaktan bıkmadı.

Sosyal medyada büyük ilgi gören bir videoda, CHP ve İYİ Parti'nin AK Parti iktidarını hedef almak için ortaya attığı yalanlar bir bir sıralandı. "Muhalefet tiyatroları" etiketiyle yayınlanan video büyük ilgi gördü.

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Yorumlar

sizofren savar

CHP 100 YILDIR TALAN SÖYLÜYOR..
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