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CHP ve İYİ Parti, 50 ilde anlaştı

HDP'nin örtülü destek verdiği CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı, 23'ü büyükşehir olmak üzere 50 ilde işbirliğine vardı.

19 Şubat 2019 Salı 19:18
CHP ve İYİ Parti, 50 ilde anlaştı

Siyasi partilerin aday listelerini il ve ilçe seçim kurullarına bildirmeleri için tanınan süre bugün saat 17.00'de sona erdi. Partiler aday listelerini seçim kurullarına teslim etti. Millet İttifakı yerel seçimlerde 50 ilde işbirliği yapacak.

23 büyükşehirden 13'ü CHP'ye, 10'u İYİ Parti'ye 

23 büyükşehirden 13'ü CHP'ye, 10'u İYİ Parti'ye bırakıldı. En kritik 3 büyükşehirde CHP'nin adayları yarışacak, İYİ Parti destekleyecek. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, İzmir'de Tunç Soyer yarışacak.

Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Muğla, Tekirdağ'da da CHP aday çıkaracak.

İYİ Parti'nin aday çıkaracağı büyükşehirler ise; Balıkesir, Denizli, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Trabzon.

16 ilde CHP, 11 ilde ise İYİ Parti aday gösterecek

Millet İttifakı, büyükşehirler dışında 27 ilde de işbirliği yapacak. 16 ilde CHP, 11 ilde ise İYİ Parti aday gösterecek. CHP, uzlaşılan illerden Artvin, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Giresun, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Sinop, Tunceli, Yalova ve Zonguldak'ta, İYİ Parti ise Afyonkarahisar, Aksaray, Düzce, Elazığ, Isparta, Kilis, Kırıkkale, Nevşehir, Osmaniye, Tokat ve Yozgat'ta aday gösterecek.

31 ilde ayrı aday

CHP ve İYİ Parti geri kalan 31 ilde ise kendi adaylarıyla yarışacak.

Iğdır'da İYİ Parti, Şanlıurfa'da ise CHP aday çıkarmayacak.

Ordu'da İdris Naim Şahin'e destek

Millet cephesinde aday belirleme sürecinde sancılar da yaşandı. Bazı büyükşehirlerde, adaylar konusundaki görüş ayrılığı yüzünden ittifaka gidilemedi. Ordu da onlardan biriydi. CHP eski bakan İdris Naim Şahin ismine karşı çıktığı için gidilemedi.

Şahin'i aday gösteren ancak gelen tepkiler üzerine bundan vazgeçen İYİ Parti'nin Ordu'da aday göstermeyeceği; Saadet Partisi'nin adayı olan Şahin'i destekleyeceği bildirildi.

Belediye başkanlıklarıyla sınırlı

İki parti; AK Parti ve MHP'nin işbirliğinde olduğu gibi belediye meclis üyeliklerinde ittifak yapmayacak. CHP-İYİ Parti işbirliği sadece belediye başkanlıklarıyla sınırlı olacak.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 19:18
  1. Aksaray
  2. Ordu
  3. Bolu
  4. İstanbul
  5. Trabzon
  6. Balıkesir
  7. Bartın
  8. Zonguldak
  9. Kocaeli
  10. Edirne
  11. Eskişehir
  12. AK Parti
  13. Antalya
  14. Şanlıurfa
  15. Samsun
  16. Iğdır
  17. Muğla
  18. Erzincan
  19. Kayseri
  20. Bilecik
  21. Sakarya
  22. Artvin
  23. Bursa
  24. Tekirdağ
  25. Konya
  26. Gaziantep
  27. Ankara
  28. Tunceli
  29. İzmir
  30. Kahramanmaraş
  31. Malatya
  32. Sinop
  33. Denizli
  34. Aydın
  35. Çanakkale
  36. Kırşehir
  37. Adana
  38. Manisa
  39. Hatay
  40. Düzce
  41. Osmaniye
  42. Kilis
  43. Giresun
  44. Afyon
  45. Isparta
  46. Burdur
  47. Yozgat
  48. Nevşehir
  49. Tokat
  50. Kastamonu
  51. Elazığ
  52. Kırklareli
  53. Kırıkkale
  54. İdris Naim Şahin
  55. Erzin
  56. Yalova
  57. İmamoğlu
  58. Saadet Partisi

YORUM YAZ

  • İyi chp ye doğruİyi chp ye doğru37 dk önce
    Bravo.. iyi anlaşmışlar.. "tek parti", "tek adam" ve "tek medyası" çatlasın..
  • ahmetahmet50 dk önce
    gizli özne HDPKK

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