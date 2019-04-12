CHP ve HDP reddetmişti! Mazbata verildi Muş'un Rüstemgedik beldesindeki seçimleri kazanan CHP'li Fikret Hamarat'a adli sicil kaydı nedeniyle mazbatası verilmedi. Seçimi ikinci tamamlayan HDP'li Salih İlhan ise partisinin "Kabul etmiyoruz" açıklamasına rağmen mazbatasını aldı.

Muş'un Rüstemgedik beldesinde belediye başkanlığını kazanan CHP'li Fikret Hamarat'a adli sicil kaydı nedeniyle mazbata verilmedi. Seçimi ikinci sırada tamamlayan HDP adayı Salih İlhan ise partisinin "Kabul etmiyoruz" açıklamasına rağmen, İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatayı aldı. Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Rüstemgedik beldesinde belediye başkanlığını kazanan CHP adayı Fikret Hamarat'ın "seçilme yeterliliği taşımadığı" gerekçesiyle alamadığı mazbata, ikinci sıradaki HDP adayı Salih İlhan'a verildi. YSK, CHP'li adaya mazbata vermedi 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Rüstemgedik beldesinde belediye başkanlığını CHP adayı Fikret Hamarat 514 oyla kazandı ancak Yüksek Seçim Kurulu (YSK) "seçilme yeterliliği taşımadığı" gerekçesiyle mazbatanın Hamarat'ın yerine seçimi 491 oyla ikinci sırada tamamlayan HDP adayı İlhan'a verilmesini kararlaştırdı. HDP, konu ile ilgili açıklama yaptı Bunun üzerine HDP'nin resmi Twitter hesabından "Kabul etmiyoruz" başlığıyla yapılan açıklamada, "Muş Rüstemgedik beldesinde seçilen CHP adayına adli sicil kaydı nedeniyle mazbatası verilmedi. YSK, ikinci sıradaki HDP adayına mazbata verilmesine karar verdi. İlkesel olarak kabul etmiyoruz. Halkın seçtiğini YSK bu şekilde iptal edemez. Burada seçim yenilenmelidir." ifadesine yer verildi. HDP'nin adayı İlhan ise bugün İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını aldı.

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