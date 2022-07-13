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Gündem CHP varsa pislik var! Haliç’te içler acısı görüntüler
Gündem

CHP varsa pislik var! Haliç’te içler acısı görüntüler

Haliç'in içler acısı son hali kameraya yansıdı. İstanbul felaketlerle boğuşurken tatilden eksik kalmayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında Haliç bataklığa dönmeye devam ediyor. Çöpler kıyıya vurdu, yetkililerden hala açıklama gelmedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-13 12:26:00 -

Uzun süredir adı çevre kirliliğiyle anılan Haliç'in içler acısı son hali, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Daha önce güzelliğiyle tüm dünyaya nam salan Haliç, bir süredir kötü kokular ve çevre kirliliğinden başka bir şekilde anılmamaya başladı.

Pandemi sürecinden bu yana bir çözüm üretilmesi beklenen Haliç'in rengi kahverengine döndü.

Kirliliğine bir çözüm üretilmesi beklenen Haliç'in içler acısı son hali ise çevre duyarlısı vatandaşların yüreklerini burktu.

Çöpler kıyıya vurdu

Haliç'ten alınan güncel görüntülerde kıyıya vuran çöpler dikkat çekti. Sahil boyunca süren kirliliğe karşı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) henüz bir açıklama yapılmadı.

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Yorumlar

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