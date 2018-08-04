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CHP Tunceli Milletvekili Şaroğlu beyin felci geçirdi

CHP Tunceli Milletvekili Şaroğlu, gece saatlerinde rahatsızlanınca Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 08:12
CHP Tunceli Milletvekili Şaroğlu beyin felci geçirdi

CHPTunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, gece saatlerinde aniden rahatsızlanınca yakınları tarafından Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tunceli Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk muayenede beyin felci geçirdiği tanısı konulan Şaroğlu’nun pıhtı nedeniyle beyin damarından birinin tıkandığı belirlendi. Bunun üzerine Elazığ’a a sevk edilmesine karar verildi.

Hastaneye gelerek yetkililerden bilgi alan Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve Tunceli Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Şaroğlu’nun durumunun ciddiyeti gözönünde bulundurularak naklin havayoluyla gerçekleştirilmesi kararı aldı. Bunun üzerine Vali Sonel’in talimatıyla Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı’ndan kalkan bir helikopter Devlet Hastanesi’nin helikopter pistine indi. Milletvekili Şaroğlu, sağlık personelinin eşliğinde askeri helikople Elazığ Fırat Üniveristes Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

REKTÖR DEMİRBAĞ: ŞAROĞLU’NUN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Kutbeddin Demirdağ, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu’nu hastanede ziyaret etti, durumu hakkında bilgi aldı. Prof.Dr. Kutbeddin Demirdağ, daha sonra yaptığı açıklamada Şaroğlu’nun hayati tehlikesinin bulunmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Milletvekili Polat Şaroğlu, Tunceli’den helikopter ile bize nakledildi. Gerekli tedavileri başladı. Acil müdahaleden sonra tetkikleri yapıldı. Tomografisi çekildi. Beynin sol alanına atılan bir pıhtı sonucu sağ tarafında hafif bir kuvvet kaybı meydana gelmiştir. Şu anda kontrol altında. Müdahale edecek bir durum yok. Başlanan tedavi devam ediyor. Şu anda hayati bir tehlikesi yok. Şuuru açık. Gerekli tedbirler alındı.”

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 08:12
  1. Tunceli
  2. Elazığ
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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