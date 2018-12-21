0553 313 94 23

CHP teröristlerle masaya oturmak istedi!

ABD kucağındaki terör örgütü PKK'yı Fırat'ın doğusundan silmek için TSK'nın Suriye'ye girmesi an meselesiyken, CHP'den şaşırtmayan bir açıklama geldi.

21 Aralık 2018 Cuma 12:51
CHP teröristlerle masaya oturmak istedi!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Türkiye'nin Suriye'ye yapacağı harekatla ilgili şaşırtmayan açıklamalarda bulundu. Yazılı bir açıklama yapan Çeviköz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de bulunan ABD askeri unsurlarının çekileceğine ilişkin açıklamasının, Suriye'de yeni bir döneme girileceğine işaret eden önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

CHP'nin, öteden beri Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine önem veren bir yaklaşım içinde olduğunu belirten Çeviköz, ABD askerlerinin çekilmesinin ise Suriye'de bu konularda olumsuz bir gelişmeye yol açmamasını umduklarını ifade etti.

Ünal Çeviköz, şu görüşlerini paylaştı:

"Sorunlar diplomasiyle çözülmeli"

"CHP, Suriye dahil olmak üzere, Türkiye'nin komşu coğrafyasını oluşturan Orta Doğu bölgesinde mevcut tüm sorunların, askeri güç kullanmaksızın, barışçıl yollardan ve diplomasiye ağırlık verilerek çözümlenmesinden yanadır.

"Diyalog ortamının sağlanması da büyük önem taşımaktadır"

Bu yaklaşım tüm aktörlerle diyalog içinde bulunulmasını da gerekli ve zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda, Suriye ile Türkiye arasında, Adana mutabakatı ruhuna uygun olarak, sorunun çözümüne katkıda bulunacağı muhakkak olan diyalog ortamının sağlanması da büyük önem taşımaktadır.

Defalarca vurguladığımız gibi, bölgede barışın sağlanmasına yönelik arayışlarda CHP'nin ortaya attığı Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı (OBİT) önerisi bu bağlamda önemli bir fırsat oluşturacaktır."

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 12:51
  1. Adana
  2. abd
  3. suriye
  4. chp
  5. ünal çeviköz

YORUM YAZ

  • LütfiLütfi32 dk önce
    Bu hain CHP daha önce Osloda masaya oturmadımı teröristlerle.CHP kapatılmalı.
  • uyan tcuyan tc2 sa önce
    chpkk nın sözlerine kanmayın abd den farksızdır hiç güvenmeyin. nede olsa yahudilerin ve hıristiyanların partisidir. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri pi.leridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge pi.i abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)
  • MUSTAFA AÇARMUSTAFA AÇAR2 sa önce
    bu chp yi ve mv llerini neden vatana İHANETTEN dava açıp yargılamıyorlar,hem mecliste hemde dışarıda apaçık ihanet ediyorlar
  • canmehmetcanmehmet3 sa önce
    Halk Fırkası'nı (sonradan eklenen "Cumhuriyet" ile) Cumhuriyet Halk Partisi'ni Kim kurdu? Çoğunluk, "Mustafa Kemal Paşa kurdu" Diyecektir. Ancak, bu çok doğru değildir. CHP'yi, İttihat Terakki'nin Kurucuları (Mason Subay ve Aydınlar!) Kurmuştur. Bu nedenle ülkede ne kadar "Hayırlı iş" varsa, onlar "Hayır!" Olamaz, demektedir. Özet: Otu çek köküne bak!

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Irak'ta yeni bir toplu mezar bulundu
  1. Irak'ta yeni bir toplu mezar bulundu
  2. İngiltere'den korkutan hamle! Savaş..
  3. "Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz"
  4. Acun’a haksızlık yapmayın!
  5. "Türkiye'nin 500 Büyük İhracatçısı"..
  6. Göz seyirmesini hafife almayın
  7. Teknoloji mağazalarından 700 bin..
  8. ANALİZ - Fırat'ın doğusundaki askeri..
  9. Lübnan ve Filistinli izciler Sarıkamış..
  10. "İran'da kuraklık 20 milyon kişiyi..
  11. Mustafa Denizli'den Beşiktaş maçı yorumu
  12. TMSF'den "Cem Uzan Paris'te davayı..
  13. UEFA'dan Cengiz Ünder'e büyük onur
  14. Kıskanması normal
  15. GÜNCELLEME - Manisa'da gıda..
  16. Fırat'ın doğusuna operasyon ne zaman..
  17. Bana bir şey olmaz demeyin!
  18. "Hedefimiz tamamen puan veya puanlar..
  19. Erdoğan: "Nihayet geçtiğimiz günlerde..
  20. Hindistan'da toprak kayması: 7 ölü
Emeklilikte yaş şartı değişiyor! İşte yeni emeklilik şartları...
Emeklilikte yaş şartı değişiyor! İşte yeni emeklilik şartları...
Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj
Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj

Günün Karikatürü

21 Aralık 2019
Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
"Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
"Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"