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Gündem CHP tepki gösterdi! AK Parti’den o ilde seçim sonuçlarına itiraz
Gündem

CHP tepki gösterdi! AK Parti’den o ilde seçim sonuçlarına itiraz

Yeniakit Publisher
2024-04-05 01:18:00 -
CHP tepki gösterdi! AK Parti’den o ilde seçim sonuçlarına itiraz

CHP adayı Faruk Demir, Ardahan’da seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre en yakın rakibi olan AK Parti adayı Yunus Baydar’ın 174 oy önünde seçimi kazandı. AK Parti seçim sonuçlarına itiraz etti.

AK Parti toplantı salonunda partililerle bir araya gelerek seçim sonuçlarına yapılan itiraz ile ilgili AK Parti teşkilatı adına konuşan AK Parti Ardahan il seçim işleri Başkanı Avukat Mehmet Yağmur Kurukaya, yapılan itirazın oy çokluğu ile kabul gördüğünü ve seçimin yenilenmesine karar verildiğini ifade etti. Kurukaya, "Yapmış olduğumuz itiraz oy çokluğuyla kabul görerek, seçimin yenilenmesine karar verilmiştir. Verilen bu karardan da anlaşılacağı üzere, yapmış olduğumuz itirazlar gerekçeli ve hukuka uygundur. Söz konusu karar il seçim kuruluna itiraz yolu açık olmak üzere verilmiş olup itiraz sürecinin tamamlanması beklenmektedir." dedi.

AK Parti Belediye Başkan adayı Yunus Baydar ise yaptığı konuşmada, ’’Özellikle seçim günü, seçim işleyişinde ve seçim sonucunda oy sayım işlemleri esnasında yapılan bir kısım usulsüzlükleri, yanlışları ve manipülasyonları bizatihi tutanaklara geçirerek tespit ettiğimiz hususları birinci aşamada ilçe seçim kuruluna iletmiştik. Bugün ilçe seçim kurulundan bir karar çıktı. Fakat rakibimiz sonuçlar daha kesinleşmeden kendisine yakın kanallara çıkarak bu kurulun kararını minimize etmeye, bu kurula katılan ve bu kurulda olan insanların çoğunluk iradesini yok sayarak bir anlamda toplumu manipüle etmeye çalıştığını gördük. Şu anda Ardahan’daki fiili durum şu şekilde ve 12 bin 800 seçmen geçerli oy kullanmış. Ve bu oylardan 640 tane geçersiz oy kabul edilmiş. Şu anda sonuçlandırma tutanaklarında 174 oy farkı var aramızda. Buradaki bir sandıktaki manipülasyon bile seçim sonuçlarını değiştirmeye yetiyor. Bırakın 1 sandığı biz 9 sandıkla ilgili tutanaklarıyla birlikte ilçe seçim kuruluna başvurumuzu yaptık. Şu anda yasal olan hakkımızı kullanıyoruz, hukuka ve hukukun üstünlüğüne güveniyoruz. İl seçim kurulu ve YSK’da itiraz süreçleri bitmeden kalkıp da Türkiye’de böyle bir yaygara yapmasını üzüntü ile karşıladım. Bizim çabamız Ardahanlı hemşerilerimizin iradesinin sandığa yansımasıdır. AK Parti Belediye Başkan adayı Baydar, ’’Ardahan’daki seçimlerin Van’la mukayese edilmesi doğru değil’’ dedi.

Adalete güvendiklerini söyleyen Baydar son olarak, ’’Biz adalete güveniyoruz. İl seçim kurulunun da bu somut matbu evraklara ve sunduğumuz görüntülere ve birçok kanıta dayanarak ilçe seçim kurulunun vermiş olduğu seçimin yenilenmesi kararını onaylayacağına inanıyoruz’’ dedi.

AK Parti’nin itirazı sonrası seçimin yenilenmesi kararı CHP yönetiminde tepkiyle karşılandı. CHP’nin cuma günü İl Seçim Kurulu’na itirazda bulunacağı öğrenildi. Ardahan Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili kararı İl Seçim Kurulu verecek.

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