CHP, tabanını HDP’ye hazırlıyor

Sözde insan hakları söylemleri ve barış gibi yalanlarla terör seviciliğine soyunan CHP’liler, miting meydanlarında ‘Apo’nun heykelini dikeceğiz’ diyen, 6-8 Ekim olaylarının talimatını veren ve 12 ayrı davadan yargılanan ‘terör örgütü yöneticisi’ HDP’li Selahattin Demirtaş’ı sürekli mağdur olarak lanse ediyor. İktidara gelmeleri halinde terörün kökünü kazıyacaklarını vaat eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eli kanlı Demirtaş’a ‘haksızlık’ yapıldığını belirterek “İçeride boşu boşuna yatıyor” dedi.

CHP’de herkes Demirtaşçı

Diyarbakır ziyareti sırasında evlat nöbetindeki annelere kumpas kuran Kılıçdaroğlu, Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş ile samimi bir görüşme yaptı. Sözde milliyetçi İP’in Başkanı Meral Akşener, önce terörist Demirtaş’ın kahvaltı çağrısına yeşil ışık yakarak tepkileri üzerine çekti. Bir ayağı Diyarbakır’da olan ve İBB’nin kadrolarını HDP’ye peşkeş çeken Ekrem İmamoğlu ise, Demirtaş’ın kitaplarını belediyenin internet sitesinde ve raflarında satışa sundu. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, Demirtaş’ın kitabından uyarlanan “Devran” isimli tiyatro oyununu, eşleri ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile birlikte izledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Tuncay Özkan ve Sezgin Tanrıkulu gibi çok sayıda CHP’li vekil, Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret etti. CHP’liler de depreşenDemirtaş aşkını değerlendiren STK temsilcileri, ‘CHP, gizli ortağı HDP’yi Demirtaş üzerinden masaya çağırma stratejisi güdüyor” yorumunda bulundu.

PKK öfkesini törpülüyorlar

Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucusu Hasan İlter, şunları dile getirdi: “Türkiye kamuoyunun PKK ve HDP’ye karşı keskin bir duruşu var. Bu duruşu yavaş yavaş yumuşatmak ve törpülemek için böyle ince ince çıkışlar yapıyorlar. Hem kendi cenahlarındaki seçmen kitlesini, hem de HDP/PKK’nın seçmen kitlesini çok fazla ürkütmeden bu işi nasıl kotarırız, onu hesaplıyorlar. Ancak, Demirtaş’ın onlarca insanın ölümüne sebep olduğu herkesçe biliniyor. Muhalefetin bu planının milletimizde karşılığı yoktur. Maalesef, Erdoğan’ı nasıl ederiz de oradan indiririz diye neredeyse şeytanla bile işbirliği yapacak hale geldiler. Bizim cenahtan görünüp, samimi sağduyulu insanların oyunu çalmaya çalışan sözde muhafazakâr partiler de onlarla aynı yolda yürüyor.”

HDP’yi masaya çağırma

Yesevi Alperenler Derneği Genel Başkanı Kürşat Mican da, şunları ifade etti: “Geçmişte AK Parti’yi HDP ile ortak hareket etmekle itham edenler, siyasi menfaat için her şeyi yapıyorlar. CHP ve avaneleri, gizli ortağı HDP’yi Demirtaş üzerinden masaya çağırma stratejisi güdüyor. Tuncay Özkan’ın Demirtaş’ı ‘Barış elçisi’ ilan etmesi, terörün siyasi ayağını desteklediklerini ve onlarla ittifak halinde olduklarını aleni bir şekilde göstermiştir. Bunlar ne milli olabildiler ne de ulusalcı. Siyasi güç devşirmek için her türlü kılığa girebilen insanlar. CHP alenen iş tutuyor, muhafazakâr Saadet Partisi, milliyetçi İyi Parti bunlara gözlerini kapatıyor. Niye? Çünkü onlar da çıkar için siyaset yapıyorlar. Muhalefetin bu kirli planı, milletimizden mutlaka dönecektir.”