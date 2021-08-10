CHP sosyal medya düzenlemesine de karşı!

'HelpTurkey' kampanyasıyla gündeme oturan sosyal medya dezenformasyonuna karşı yasa hazırlığı sürüyor. CHP geçen sefer olduğu gibi bu düzenlemenin de 'sansür' amaçlı olduğunu öne sürdü. CHP'li Adıgüzel, Ak Parti'nin 'sosyal medyanın bilinç-lendirme gücünden' rahatsız olduğunu savundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, sosyal medyadaki dezenformasyonla samimi mücadele edilecekse önce iktidarın kendi eteğindeki taşları dökmesi gerektiğini söyledi.

Adıgüzel, yaptığı yazılı açıklamada, iktidarın sosyal medyanın düzenlenmesine ilişkin çalışma içerisinde olduğunu ancak geçen yıl TBMM'de kurulan Dijital Mecralar Komisyonunda bu konuya ilişkin herhangi bir çalışmanın gündeme gelmediğini belirtti.

"Sansürü meşrulaştırma aracı"

Adıgüzel, "Açıklamalardan, söz konusu düzenlemenin sosyal medyadaki dezenformasyonla mücadele kapsamında yapılacağı ifade edilmektedir. Tıpkı geçen yıl TBMM'den geçen tartışmalı sosyal medya düzenlemesinde olduğu gibi AKP, bugün de Almanya'daki düzenlemeleri, kendi sansürü ve medya üzerinde baskıyı hedefleyen düzenlemesine yönelik meşrulaştırma aracı olarak kullanmaktadır." görüşünü savundu.

HelpTurkey'i masumlaştırdı

İktidarın, dezenformasyonla mücadeleden kastının sosyal medyadaki muhalif sesleri, medya platformlarını susturmak olduğunu iddia eden Adıgüzel, sosyal medyanın bilinçlendirme gücünün Ak Parti'yi rahatsız ettiğini ileri sürdü. Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Sosyal medyadaki dezenformasyonun bir gerçeklik olduğu, bununla mücadele edilmesi gerektiği aşikardır. Ancak dezenformasyonla gerçekten iddia edildiği gibi samimi bir mücadele gösterilecekse önce iktidarın kendi eteğindeki taşları dökmesi gerekmektedir. Bu ülkedeki dezenformasyonun en büyük kaynağı, halkın yardım çığlıklarını dış mihrakların oyunu diye yaftalayan, kendinden olmayan her muhalif sesi 'dış güçlerin ajanı/terörist' diye ilan eden zihniyetin ta kendisidir. AKP dezenformasyonun önüne geçmek istiyorsa halkın gerçek bilgiye şeffaf ve sağlıklı bir şekilde erişeceği bir sosyal medya için çabalamalı, sansürcü zihniyete bir an evvel son vermelidir.”