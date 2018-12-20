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CHP Şişli belediye başkan adayı 2019 yerel seçim

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayının Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmasından sonra gözler CHP’nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarına çevrilmişti. CHP’nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarının belli olduğu öğrenildi. CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları kim oldu? CHP Şişli belediye başkan adayı kim oldu?

20 Aralık 2018 Perşembe 20:40
CHP Şişli belediye başkan adayı 2019 yerel seçim

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayının Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmasından sonra gözler CHP’nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarına çevrilmişti. CHP’nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarının belli olduğu öğrenildi. CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları kim oldu? CHP Şişli belediye başkan adayı kim oldu?

CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları kim oldu? CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları açıklandı mı? Son dakika haberlerine göre CHP’nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarından bazıları belli oldu. Gelecek Gündem adlı sitenin iddiasına göre, CHP’nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları tamam. CHP Şişli belediye başkan adayı Mustafa Sarıgül olduğu söyleniyor. 

CHP İstanbul adaylarının bazıları:

CHP Adalar belediye başkan adayı Erdem Gül

CHP Bakırköy belediye başkan adayı Bülent Kerimoğlu

CHP Çatalca belediye başkan adayı Cem Kara

CHP Silivri belediye başkan adayı Özcan Işıklar

CHP Büyükçekmece  belediye başkan adayı Hasan Akgün

CHP Şişli  belediye başkan adayı Mustafa Sarıgül

CHP Kartal belediye başkan adayı Altınok Öz

CHP Sarıyer belediye başkan adayı Şükrü Genç

CHP Kadıköy belediye başkan adayı Canan Kaftancıoğlu

CHP Küçükçekmece belediye başkan adayı Burçin Baykal 

Burçin Baykal kimdir nerelidir?

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 20:40
  1. İstanbul
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