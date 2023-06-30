CHP riyakarlığı: SADAT'ın kapısında, PKK'nın yanında!

Yeni akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Rusya'da darbe girişimine kalkışan Wagner üzerinden SADAT'ı eleştirmeye kalkışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun samimiyetsizliğini somut örnekler üzerinden anlattı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Rusya'da darbe girişimi oluyor.

Kemal Kılıçdaroğlu karşı çıkıyor..

Şaşırıyoruz, "Kılıçdaroğlu darbecileri sever. Rusya'daki darbe girişimine niye karşı çıkıyor ki, acaba" diye düşünürken..

O hemen ilave açıklama yapıyor, "Rusya'daki Wagner'in benzeri yapılanma olan Türkiye'deki SADAT ile ilgili uyarılarımızın haklılığı ortaya çıktı."

Wagner kim, SADAT kim?..

Arada küçücük bir benzeşme mümkün mü?

Asla..

Adam Rusya'da paralı askerlik yapılanmasını, binlerce kişinin katili bir yapılanmayı, Türkiye'de tek bir illegal eyleme karışmamış SADAT ile hiç utanmadan benzeştirmeye çalışıyor..

Belki diyeceksiniz ki, "Kemal bey hassasiyet gösteriyor. Darbe girişimlerini karşıtlıkta çok keskin bir duruşu olduğu için, bu uyarı açıklamalarını yapıyor. Darbe karşıtlığı güzel bir şey.. Suçladığı SADAT isimli yapının böyle bir yönü yok ise, uyarıda zarar olmaz.. Bu konuda Kemal beye teşekkür etmemiz gerekir.."

Gerçekten de..

Kemal bey, darbe karşıtlığı üzerinden samimi olarak böyle bir uyarı yapıyor olsa, tabii ki teşekkür edelim..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...