CHP MYK üyeleri kimler oldu? CHP MYK üyeler isim listesi
CHP MYK üyesi isim listesi. Son dakika haberine göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi üyeleri arasından seçilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun A takımı olarak bilinen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri açıklandı. CHP MYK’sına göre, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı olurken CHP’nin Parti Sözcülüğünü yine Faik Öztrak yapacak. CHP Genel Sekreter koltuğuna ise Selin Sayek Böke oturdu.
Geçtiğimiz günlerde 37. Olağan Kurultayını gerçekleştiren CHP’de bir yandan Muharrem İnce’nin parti kuracağı haberleri ortalıkta dolaşırken bir yanda da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun A takım olarak nitelenen MYK üyelerinin kim olacağı merak ediliyordu. Parti Meclisi üyeleri arasından seçilen CHP MYK’sı son dakika haberi ile belli oldu. İşte CHP MYK üyesi isim listesi.
AÇIKEL Fethi (Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu)
ADIGÜZEL Onursal (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)
AĞBABA Veli (İşçi Sendikaları, Esnaf - Sanatkâr ve Sivil Toplum Kuruluşları)
AKIN Ahmet (Enerji, Alt Yapı Projeleri)
ERKEK Muharrem (Hukuk ve Seçim İşleri)
GÖKÇEN Gökçe (Gençlik Politikaları)
İLGEZDİ Gamze Akkuş (Tanıtım ve Halkla İlişkiler)
KARABIYIK Lale (Eğitim Politikaları)
KARACA Gülizar Biçer (İnsan Hakları)
KUŞOĞLU Bülent (İdari ve Mali İşler)
ÖZTRAK Faik (Ekonomi Politikaları ve İşveren Örgütleri) – Parti Sözcüsü
ÖZTUNÇ Ali (Doğa Hakları – Çevre)
SALICI Oğuz Kaan (Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenme)
TAŞKIN Yüksel ( Sosyal Politikalar)
TORUN Seyit (Yerel Yönetimler)16. BÖKE Selin Sayek (Genel Sekreter