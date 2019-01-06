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CHP milletvekili Tacettin Bayır'dan flaş yorum: Patronları kendisine düşman etmek istemiyor

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, İZBAN'da işçilerin zam için sürdürdüğü greve ilişkin, Aziz Kocaoğlu'nun patronları kendisine düşman etmek istemediğini söyledi.

06 Ocak 2019 Pazar 21:38
CHP milletvekili Tacettin Bayır'dan flaş yorum: Patronları kendisine düşman etmek istemiyor

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Radyo Ege'de katıldığı Seçim 2019 programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İzmir'de İZBAN işçilerinin hakları için sürdürdüğü greve ilişkin konuşan Bayır, Aziz Kocaoğlu'nun patronları kendisine düşman etmek istemediğini söyledi.

"Olayın taraflarını doğru belirlemek lazım" diyen Bayır, şu ifadeleri kullandı:

"İşin bir tarafında, emeğinin hakkını almak isteyen işçi kardeşlerimiz var. Kesinlikle mağduriyetlerinin giderilmesi lazım. Buna itirazımız yok. Aziz Bey, yüzde 25 zam oranı önermiş. İzban çalışanları, İstanbul’dakiler kadar ücret alsa, bu orana ses çıkartmazdı. Greve gidilmezdi. Aziz Bey bu parayı cebinden vermiyor. Bizim vergilerimizle, halkın parasından veriyor. Aziz Bey, ‘Yerime gelecek belediye başkanı düşünsün’ diyebilirdi. Ama bunu yapmadı" diyen Tacettin Bayır, "Bu zam oranı iş dünyasını Aziz Bey'e düşman eder. Bu zammı duyan özel sektör ve kamu çalışanları da doğal olarak, aynı oran üzerinden, işverene zam isteğinde bulunacak. Sanayici, işveren bunu verebilecek durumda değil, bu zammı veremez. Bunu kaldıracak bir ortam yok. Olaya bir de bu açıdan bakmak lazım"

'Yüzde 25'i kabul edin'

İşçilerin haklarını aramaya seçimlere kadar ara vermesi gerektiği önerisinde bulunan Bayır, "Emekçi kardeşlerime sesleniyorum ve ortak formül sunuyorum. ‘Bunu seçim dönemine denk getirmeyelim. yüzde 25’i kabul edin. Aradaki farkı, yeni belediye başkanı ile 1 Nisan’da, hep birlikte oturup, konuşalım. İzmirliyi, mağdur etmeyelim. Ayrıca, bu konuda haklı oldukları halde, haksız durumuna düşecekler. ‘Neden sadece İzmir’de oluyor bu grev?’ diye vatandaşımız sorgulayacaktır" diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 21:38
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Aziz Kocaoğlu
  4. Tacettin Bayır
  5. izban
  6. CHP

YORUM YAZ

  • Demiroğlu Demiroğlu 7 dk önce
    "Neden sadece İzmir’de oluyor bu grev" sahi sormuşken birde şu soruları ekleyelimneden İzmir de sahil lağım kokuyor.... Neden İzmir otobüs garı pislik ve kokudan geçilmiyor....Ağustos ta bir grup yabancı öğrenciyle İzmir otogarını uğradık....daha önce böyle pislik içinde ve adetalağım kokan başka bir yer görmedim...gerçi doğru Chp li Sözen döneminde İstanbul un halide böyleydi...

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