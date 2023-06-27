CHP MEB ile Diyanet'in işte bu eğitim programından rahatsız oluyor!
CHP’nin öğrencilere yönelik MEB ve Diyanet’in ortak projesini iptal ettirme çabası tepkileri de beraberinde getirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum İş Birliği Protokolü" projesi İslam'dan rahatsızlık duyanların hedefi haline geldi.
Seçime giden süreçte sözde "değişim" mesajları veren CHP, Diyanet ve MEB'in ortak projesini en ön safta hedef aldı.
İşte CHP'nin başını çektiği solcu grupların rahatsız olduğu eğitim projesi;
- Adab-ı muaşeret kuralları
- Hz.Peygamber’in (sav) hayatı
- Hz.Peygamber’in (sav) hayatından menkıbeler
- Hadis-i şerif okumaları
- Ramazan ayında özel etkinlikler
- Teravih buluşmaları
- Hasta ziyaretleri
- Okul veya çevresinde çocuk iftarları
- Mübarek gün ve gecelerde aileler ile birlikte kandil buluşmaları
- Cami bünyesinde zeka oyunları
- Bayram için cami süslemeleri
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