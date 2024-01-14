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Gündem CHP lideri Özel: 'O gün atılan imzalar şehitlere engel oldu mu' Bu ne biçim mantık?
Gündem

CHP lideri Özel: 'O gün atılan imzalar şehitlere engel oldu mu' Bu ne biçim mantık?

Yeniakit Publisher
2024-01-14 10:07:00 -
CHP lideri Özel: 'O gün atılan imzalar şehitlere engel oldu mu' Bu ne biçim mantık?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özel, "Ortak bildiriye imza attınız, biz atmadığımız için CHP'ye terör örgütünü koruyormuş muamelesi yaptınız. Peki şimdi ne oldu? O gün atılan imzalar dün akşamki şehitlere engel oldu mu?" dedi. Özel’in bu mantıksız açıklamaları izleyenleri şaşırttı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

 

Pençe-Kilit harekatı bölgesinde 9 askerin şehit olmasına ilişkin iktidara tepki gösteren Özel'in açıklaması şu şekilde:

"İktidar uyarıları dinlemek yerine alışılmış bu haberlerde ezberlerini tekrar etmeye devam etti. Son bir ayda şehit olan 25 askerimizden 23'ü Pençe Kilit bölgesinden. Biz Meclis'in toplanmasını talep ettik. Sorumluluk makamında oturanlara sorumluluklarını hatırlattık. 26 Aralık'taki grup toplantımızda 'Artık yeter' dedik, ne yapılacaksa yapılsın dedik. Sorduğumuz sorulara hiçbir yanıt alamadık.

Onlarla aynı metne imza atmadık, onların sorumluluğunu hafifletme oyununa gelmedik. Kendi bildirimizi kaleme aldık ve yayınladık.
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'ATILAN İMZALAR ŞEHİTLERE ENGEL OLDU MU?'

O gün imza attınız, CHP'ye terör örgütünü koruyormuş muamelesi yapacak kadar hadsizleştiniz. Yandaşlarınızı sosyal medyada, hatta kutsal ibadethanede üzerimize saldınız. Peki şimdi ne oldu? O gün atılan imzalar dün akşamki şehitlere engel oldu mu?

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Hayro

Sap yemiş saman ... Eczacı !

Başçavuş

CHP Ve HDP Aynı Parti yıl Boyunca Milletin Menfeatina Hiçbir Çalışması Olmadı Olmayacak Allah'ım Bu İki Partiyi Kahrı Perişan Eylesin
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