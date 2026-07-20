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Siyaset CHP kulislerini hareketlendiren iddia! Özgür Özel'in veda tarihi belli oldu
Siyaset

CHP kulislerini hareketlendiren iddia! Özgür Özel'in veda tarihi belli oldu

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CHP kulislerini hareketlendiren iddia! Özgür Özel'in veda tarihi belli oldu

CHP’de mutlak butlan kararının ardından başlayan tartışmalar sürerken, Özgür Özel’in yeni parti hazırlıklarını hızlandırdığı öne sürüldü. Gazeteci Sinan Burhan, Özel’in CHP’deki son grup konuşmasını yapacağı ve ardından “Yeni Parti” çatısı altında yoluna devam edeceği yönünde kulis bilgileri paylaştı.

Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık görevine gelmesiyle CHP’de dengeler değişti.

Bu süreçte Özgür Özel ve ekibinin nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken, Ankara kulislerine yansıyan yeni parti iddiası siyaset gündemini hareketlendirdi.

SİNAN BURHAN: İSİM İÇİN BAŞVURU YAPILDI

tv100 ekranlarında değerlendirmelerde bulunan gazeteci Sinan Burhan, kurulacağı öne sürülen partinin adının “Yeni Parti” olarak belirlendiğini söyledi.

Burhan, bu isim için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yapıldığını öne sürerek, Özel ve ekibinin siyasi yol haritasında yeni parti seçeneğinin öne çıktığını aktardı.

LOGO ÇALIŞMALARINDA ARAYIŞ SÜRÜYOR

Burhan’ın kulis bilgilerine göre yeni parti için çeşitli logo tasarımları da gündeme geldi.

Sol yumruk ve iki elin içinden çıkan insan yüzü gibi bazı tasarımların değerlendirildiği, ancak marjinal ya da yeterince akılda kalıcı bulunmadığı için kabul edilmediği iddia edildi.

Partinin logosu konusunda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmadığı belirtildi.

“BU BENİM SON KONUŞMAM” DİYECEK İDDİASI

Sinan Burhan, Özgür Özel’in salı günü CHP’de yapacağı konuşmanın bir veda konuşması niteliği taşıyacağını öne sürdü.

Burhan’a göre Özel, konuşmasında kurultay talebi, yargı süreçleri ve verilen imzalar üzerinden neden yeni bir yola ihtiyaç duyduklarını anlatacak.

CHP İÇİNDE AYRILIK TARTIŞMASI

Özel cephesinde, CHP’den ayrılmak istemeyen ve “6 ok bizim için kıymetli” diyen bir grubun bulunduğu da iddialar arasında yer aldı.

Burhan, Özel’in bu kesime karşı “Biz daha ne yapalım?” mesajı vereceğini savundu.

İLK GRUP TOPLANTISI PLANI

Kulis iddiasına göre Özgür Özel, CHP’deki son konuşmasının ardından bir hafta sonra yeni partinin ilk grup toplantısında kürsüye çıkmayı planlıyor.

Bu senaryo, CHP’deki ayrışmanın Meclis grubuna nasıl yansıyacağı sorusunu da beraberinde getirdi.

DESTEKLEYEN VEKİL SAYISI İÇİN 95 İDDİASI

Sinan Burhan, Özgür Özel’i destekleyen milletvekili sayısının 95’e ulaştığını da öne sürdü.

Burhan, tarafsız görünen bazı isimlerin de Özel’in yanında yer aldığı iddiasını aktararak, bu sayının Özel ekibi tarafından dile getirildiğini ifade etti.

CHP’DE KRİTİK HAFTA

Mutlak butlan kararının ardından CHP’de başlayan liderlik ve meşruiyet tartışmaları, yeni parti iddialarıyla daha da büyüdü.

Özgür Özel’in yapacağı konuşma, partideki ayrışmanın yönü ve olası yeni siyasi hareketin takvimi açısından kritik eşik olarak görülüyor.

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