CHP kaynıyor! Genel Merkez hazır... Mustafa Sarıgül de yeni parti kuruyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bayrak açarak parti yönetimine karşı hareket başlatan ve yeni parti kuracağı yönündeki iddialarla ana muhalefet partisini karıştıran Muharrem İnce’nin ardından diğer bir muhalifi isim olan Mustafa Sarıgül cephesinde de yeni bir gelişme yaşandı.

Sarıgül cephesi de harekete geçti

2019 yılının Ocak ayında yerel seçim öncesinde CHP'den istifa ettiğini duyuran Mustafa Sarıgül'ün yeni parti kuracağı öğrenildi.

Genel Merkez hazır

Sarıgül'ün kuracağı iddia edilen yeni partisi için Çankaya Bulvarı'nda bulunan 14 bin metrekarelik 7 katlı binayı genel merkez olarak seçtiği öğrenildi.

Muharrem İnce’nin “1000 Günde Memleket Hareketi”nin ardından Sarıgül'ün başlattığı “Türkiye Değişim Hareketi” de hazırlıklara hız verdi.

Yeni partiyi Şırnak'ta ilan edecek

58 şehirde çalışmalarını sürdüren hareket kapsamında Sarıgül'ün ilk ziyaretini Şırnak'a gerçekleştireceği ve yeni partiyi de buradan ilan edeceği belirtildi.

Kılıçdaroğlu şimdi ne yapacak?

Muharrem İnce’ye karşı sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu cephesinin Mustafa Sarıgül’ün yeni hamlesine karşı nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Gittikçe iç karışıklığa sürüklenen ana muhalefet partisinde başka ayrılıkların da olup olmayacağı merak ediliyor.