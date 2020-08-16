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Siyaset

CHP kaynıyor! Genel Merkez hazır... Mustafa Sarıgül de yeni parti kuruyor

Kemal Kılıçdaroğlu’nun tek adamlığını ilan ettiği CHP kurultayı sonrası yeni parti iddialarıyla gündeme gelen ve yeni bir hareket başlatacağını açıklayan Muharrem İnce’nin ardından, Mustafa Sarıgül’ün de parti kurma hazırlığında olduğu iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 10:42:00 - 2020-08-16 10:52:21
CHP kaynıyor! Genel Merkez hazır... Mustafa Sarıgül de yeni parti kuruyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bayrak açarak parti yönetimine karşı hareket başlatan ve yeni parti kuracağı yönündeki iddialarla ana muhalefet partisini karıştıran Muharrem İnce’nin ardından diğer bir muhalifi isim olan Mustafa Sarıgül cephesinde de yeni bir gelişme yaşandı.

Sarıgül cephesi de harekete geçti

2019 yılının Ocak ayında yerel seçim öncesinde CHP'den istifa ettiğini duyuran Mustafa Sarıgül'ün yeni parti kuracağı öğrenildi.

Genel Merkez hazır

Sarıgül'ün kuracağı iddia edilen yeni partisi için Çankaya Bulvarı'nda bulunan 14 bin metrekarelik 7 katlı binayı genel merkez olarak seçtiği öğrenildi.

Muharrem İnce’nin “1000 Günde Memleket Hareketi”nin ardından Sarıgül'ün başlattığı “Türkiye Değişim Hareketi” de hazırlıklara hız verdi.

Yeni partiyi Şırnak'ta ilan edecek

58 şehirde çalışmalarını sürdüren hareket kapsamında Sarıgül'ün ilk ziyaretini Şırnak'a gerçekleştireceği ve yeni partiyi de buradan ilan edeceği belirtildi.

Kılıçdaroğlu şimdi ne yapacak?

Muharrem İnce’ye karşı sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu cephesinin Mustafa Sarıgül’ün yeni hamlesine karşı nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Gittikçe iç karışıklığa sürüklenen ana muhalefet partisinde başka ayrılıkların da olup olmayacağı merak ediliyor.

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Yorumlar

nur

Ayyy bir sen eksiktin bıktık gına geldi yeni partilerden tek yol var bildiğimiz gibi RTE ve onun liderliğinde Ak parti gerisi vız gelir tırıs gider biden mi? Bunları ayartan edalar devalar çınarlar muhalefet dediği bunlar olsa gerek yok artık yemezler yani bideni kahrından öldürmeliyiz ! Fötönünde sahipleri olan keferelere geçit yok Erdoğandan başka lidere oy yok
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yapay akıl

sarıgül bu günlerde bir başka güzel görünüyorsun durma bu yolda yalnız değilsin yürü arkandan onbinler yüzbinler yürüyecek güneşin doğduğu yere
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