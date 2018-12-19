CHP, kayık ittifakının adaylarını açıkladı

Yeni Akit Ankara

Cumhuriyet Halk Partisi’nde 31 Mart’ta yapacak yerel seçimlerde adayları belirlemek üzere Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Parti Meclisi’nin (PM) ardından, CHP’nin yerel seçimlerdeki birçok önemli şehir adaylarını belirledi.

Dördüncü toplantı yapıldı

31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin adaylarını belirlemek üzere toplanan CHP Parti Meclisi’nde önemli iller masaya yatırıldı. Daha önce üç ayrı toplantıyla 464 belediye başkan adayını belirleyen Parti Meclisi, geçtiğimiz gün dördüncü grup adaylarını belirlemek üzere toplandı.

Ankara Adayı Mansur Yavaş

Toplantının ardından edinilen bilgilere göre CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayının, Mansur Yavaş olması konusunda kesin karara varıldı. Parti Meclisi’ndeki oylamada 12’ye karşı 45 oyla Mansur Yavaş, CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Oylamada bir üye de çekimser oy kullandı.

İstanbul Adayı İmamoğlu

Mart 2019’daki yerel seçimlerde CHP adına İstanbul’da şu anda Beylikdüzü Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, Ankara’da ise Mansur Yavaş yarışacak. Adana Büyükşehir Belediyesi için Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediyesi için Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Bolu Belediyesi için ise Tanju Özcan aday olarak belirlendi.