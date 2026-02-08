  • İSTANBUL
CHP karşı çıkıyor, Bay Kemal 'ne gereği var' diyordu: İstanbul Havalimanı günlük 1447 uçuşla yine Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

CHP’nin ısrarla karşı çıktığı İstanbul Havalimanı, 26 Ocak-1 Şubat'ta günlük ortalama 1447 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olurken dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘ne gereği var’ dediği İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ise günlük 746 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 8'inci havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 26 Ocak-1 Şubat'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Buna göre, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1447 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında birinci oldu.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1235 uçuşla Londra Heathrow, 1167 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1151 uçuşla Amsterdam havalimanları takip etti.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ise günlük 746 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 8'inci havalimanı oldu.

 

