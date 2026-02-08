Sonunda karar çıktı ve... Fenerbahçe Talisca'nın imzasını açıkladı

İmzaların ardından futbol şubesinden sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları ve futbolcu Anderson Talisca, FB TV'ye açıklamalarda bulundu. Torunoğulları, Talisca'nın teknik ekip ve takım arkadaşları tarafından sevilen bir futbolcu olduğuna değinerek, "Talisca, ailemizin sevilen en büyük parçalarından biri. İnanıyoruz ki bu yıl şampiyonlukta da çok büyük katkısı olacak. Kendisine, kulübümüze ve camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Taraftarlarımıza şu mesajı vermek isterim; rahat olsunlar, sakin olsunlar. Biz hocamıza, ekibine ve oyuncularımıza çok güveniyoruz. İnşallah mayıs ayında hep birlikte şampiyonluğu kutlayacağız." ifadelerini kullandı.