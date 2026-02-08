Sonunda karar çıktı ve... Fenerbahçe Talisca'nın imzasını açıkladı
Sonunda büyük muamma sona erdi ve Brezilyalı yıldız Fenerbahçe'de yola devam kararı verdi.
Sonunda büyük muamma sona erdi ve Brezilyalı yıldız Fenerbahçe'de yola devam kararı verdi.
SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe, Anderson Talisca ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.
Açıklamada, "Anderson Talisca'ya hedeflerimiz doğrultusunda çubuklu formamız ile nice başarılar diliyoruz." denildi.
Talisca için Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları, futbol AŞ yönetim kurulu üyeleri Ömer Topbaş ve Turgay Terzi ile sportif direktör Devin Özek katıldı.
İmzaların ardından futbol şubesinden sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları ve futbolcu Anderson Talisca, FB TV'ye açıklamalarda bulundu. Torunoğulları, Talisca'nın teknik ekip ve takım arkadaşları tarafından sevilen bir futbolcu olduğuna değinerek, "Talisca, ailemizin sevilen en büyük parçalarından biri. İnanıyoruz ki bu yıl şampiyonlukta da çok büyük katkısı olacak. Kendisine, kulübümüze ve camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Taraftarlarımıza şu mesajı vermek isterim; rahat olsunlar, sakin olsunlar. Biz hocamıza, ekibine ve oyuncularımıza çok güveniyoruz. İnşallah mayıs ayında hep birlikte şampiyonluğu kutlayacağız." ifadelerini kullandı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23