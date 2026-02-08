  • İSTANBUL
Sonunda karar çıktı ve... Fenerbahçe Talisca'nın imzasını açıkladı
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Sonunda karar çıktı ve... Fenerbahçe Talisca'nın imzasını açıkladı

Sonunda büyük muamma sona erdi ve Brezilyalı yıldız Fenerbahçe'de yola devam kararı verdi.

#1
Foto - Sonunda karar çıktı ve... Fenerbahçe Talisca'nın imzasını açıkladı

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe, Anderson Talisca ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

#2
Foto - Sonunda karar çıktı ve... Fenerbahçe Talisca'nın imzasını açıkladı

Açıklamada, "Anderson Talisca'ya hedeflerimiz doğrultusunda çubuklu formamız ile nice başarılar diliyoruz." denildi.

#3
Foto - Sonunda karar çıktı ve... Fenerbahçe Talisca'nın imzasını açıkladı

Talisca için Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları, futbol AŞ yönetim kurulu üyeleri Ömer Topbaş ve Turgay Terzi ile sportif direktör Devin Özek katıldı.

#4
Foto - Sonunda karar çıktı ve... Fenerbahçe Talisca'nın imzasını açıkladı

İmzaların ardından futbol şubesinden sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları ve futbolcu Anderson Talisca, FB TV'ye açıklamalarda bulundu. Torunoğulları, Talisca'nın teknik ekip ve takım arkadaşları tarafından sevilen bir futbolcu olduğuna değinerek, "Talisca, ailemizin sevilen en büyük parçalarından biri. İnanıyoruz ki bu yıl şampiyonlukta da çok büyük katkısı olacak. Kendisine, kulübümüze ve camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Taraftarlarımıza şu mesajı vermek isterim; rahat olsunlar, sakin olsunlar. Biz hocamıza, ekibine ve oyuncularımıza çok güveniyoruz. İnşallah mayıs ayında hep birlikte şampiyonluğu kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

