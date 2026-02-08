İran’dan ABD’ye Yeşil ışık: Pezeşkiyan ‘diyalog temel stratejimiz’ dedi

  • İSTANBUL
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile Umman’da gerçekleştirilen dolaylı nükleer müzakereleri "umut verici" olarak nitelendirdi. Haziran 2025’teki askeri gerilimin ardından ilk kez masaya oturan taraflar için "ileri bir adım" vurgusu yapan Pezeşkiyan, "Güç dilini kabul etmeyiz ama saygıya saygıyla karşılık veririz" diyerek diplomasi kapısını sonuna kadar araladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile Umman’da gerçekleştirilen ve nükleer dosyanın geleceğinin tartışıldığı görüşmeleri "ileri doğru atılmış bir adım" olarak tanımladı.

Sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımında Pezeşkiyan, ülkesi ile ABD'nin Umman'daki müzakerelerini değerlendirdi.

İran Cumhurbaşkanı, "Bölgede dost hükümetlerin girişimleriyle gerçekleştirilen İran-ABD görüşmeleri ileriye doğru atılmış bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Anlaşmazlıkların barışçıl şekilde çözümü için her zaman Tahran'ın temel stratejisinin diyalog olduğunu dile getiren Pezeşkiyan, "Nükleer konudaki yaklaşımımız, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’nda (NPT) yer alan açık haklara dayanmaktadır. İran milleti her zaman saygıya saygıyla karşılık vermiştir ancak güç dilini kabul etmez." değerlendirmesinde bulundu.

İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERELER

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da yeniden başlamıştı.

Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşmişti.

Müzakerelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlık ederken, ABD'yi Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yapılan görüşmeler için, "İran ile ABD arasında Maskat'taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi." demişti.

