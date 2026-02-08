Başörtüsü düşmanlığı hortladı! AK Parti’den İYİ Parti’ye "hesap sor" çağrısı

Eskişehir’in yerli ve milli değerlerine bağlılığıyla bilinen Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün, sırf inancı gereği giydiği kıyafetleri ve başörtüsü üzerinden alçakça bir sosyal medya saldırısına maruz kaldı. İYİ Parti saflarından geldiği iddia edilen bu kirli ve zehirli dil, milletin iradesine ve kutsallarına karşı bitmek bilmeyen o bayatlamış kini bir kez daha gün yüzüne çıkardı.