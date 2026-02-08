Başörtüsü düşmanlığı hortladı! AK Parti’den İYİ Parti’ye "hesap sor" çağrısı
Eskişehir’in yerli ve milli değerlerine bağlılığıyla bilinen Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün, sırf inancı gereği giydiği kıyafetleri ve başörtüsü üzerinden alçakça bir sosyal medya saldırısına maruz kaldı. İYİ Parti saflarından geldiği iddia edilen bu kirli ve zehirli dil, milletin iradesine ve kutsallarına karşı bitmek bilmeyen o bayatlamış kini bir kez daha gün yüzüne çıkardı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün’e yönelik sarf edilen sözlere ilişkin, "Değerli başkanımıza dönük nefret söylemini lanetliyoruz. Nefret siyaseti ile mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün’e yönelik sarf edilen sözlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanımız Zeynep Akgün’e en içten selamlarımızı gönderiyoruz. Başkanımıza dönük zehirli dili kınayan toplumun her kesiminden vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Nefret diline karşı her kesimden ve görüşten kadın vatandaşlarımızın ortak hassasiyeti ayrıca kıymetlidir. Değerli başkanımıza dönük nefret söylemini lanetliyoruz. Nefret siyaseti ile mücadele etmeye devam edeceğiz. Başkanımıza saldıran bu nefret odağına hukuk zemininde de hesap soracağız. İYİ Parti’nin bu nefret odağına karşı gerekeni yapmasını bekliyoruz."
Mehmet Emin Korkmaz bu paylaşımı yaptıktan sonra hesabi silip ortadan kayboldu
Gündem
