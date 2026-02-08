  • İSTANBUL
Flaş gelişme yaşanacak gibi: Icardi'yi sezon sonunda tutabilene aşk olsun!
Emrah Savcı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi için transfer iddiaları bitmiyor...Real Betis'in Icardi içi devrede olduğu iddia edildi.

Galatasaray'da sakatlıktan dönmesinin ardından bir türlü istenilen performansı gösteremeyen Mauro Icardi zaman zaman taraftarların eleştirisine maruz kalıyor. Öte yandan sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Arjantinli yıldız için her geçen gün yeni bir iddia gündeme geliyor.

Galatasaray'ın Icardi konusunda nasıl bir yol izleyeceği henüz bilinmiyor. Icardi'nin menajeri Elio Pino, sarı-kırmızılı yönetimle henüz sözleşme konusunda bir görüşme yapmadıklarını açıklamıştı.

Icardi'nin bu nedenle geleceği hala belirsizliğini koruyor.

Aynı zamanda teklifler de bitmiyor. Fichajes'in haberine göre, Real Betis, Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mauro Icardi ile ilgileniyor. Icardi'nin bu duruma nasıl bir karşılık vereceği ise sezon sonunda belli olacak.

