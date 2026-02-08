Terörün kökü kazınıyor, kardeşlik mührü vuruluyor! Terörsüz Türkiye için tarihi imza: "Milli Dayanışma" raporu Meclis yolunda

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan komisyon bu hafta da mesaisine devam edecek. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ilerleyen günlerde yapılması planlanan toplantısında ortak raporun nihai şeklini alması, oylanması ve TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

Rapora ilişkin en merak edilen konu başlıklarından birisi "umut hakkı" ancak umut hakkının ortak metinde yer alıp almaması noktasında partiler arasında tam bir uzlaşı sağlanamadı. Ortak raporda, "umut hakkı" başlığının yer almaması daha yüksek ihtimal olarak öne çıkıyor. Buna karşın AİHM kararlarının uygulanması gerektiğine vurgu yapılması bekleniyor.

Raporun sadece çerçeve bir metin olacağı belirtiliyor. Bir yanda rapor süreci takip edilirken bir yandan da saha sürecine dikkat çekiliyor. Buna göre raporda terör örgütünün silahları tüm unsurlarıyla bıraktığının tespit ve tescilinin ardından yasal düzenlemelerin hayata geçebileceği belirtilecek. O tespitleri de MİT ve TSK gibi ilgili birimlerin yapacağı vurgulanıyor.