  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
‘Özledim sizi tekrarını istiyorum’! CHP’li Tarkan’dan bir çırpıda 500 milyon TL kâr “Rakıcı Özgür” ve avaneleri iyi okusun! Alkol masasında arkadaşlar birbirini doğradı İş arayanlar müjde! İŞKUR 2026’nın dev listesini ilan etti: Bu mesleklerde kapış kapış eleman aranıyor! Turizm rekorlara doymuyor! Konaklama gelirleri 28 milyar dolara çıktı KAAN ve GÖKBEY'e talipler Suudi Arabistan yolundalar Başörtüsü düşmanlığı hortladı! AK Parti’den İYİ Parti’ye "hesap sor" çağrısı İran’dan ABD’ye Yeşil ışık: Pezeşkiyan ‘diyalog temel stratejimiz’ dedi Trump'ın ve Elon Musk'un en rezil videosu yayınlandı! Bunlara hala başkan ve iş adamı diyorlar Şehit kardeşine küfreden milletvekili Lütfü Türkkan’a hakaret etti, aracından oldu: Arabam şehidime feda olsun! İşe otobüsle gider gelirim… Somali Cumhurbaşkanı, "Burada İsrail'e yer yok"
Gündem Terörün kökü kazınıyor, kardeşlik mührü vuruluyor! Terörsüz Türkiye için tarihi imza: "Milli Dayanışma" raporu Meclis yolunda
Gündem

Terörün kökü kazınıyor, kardeşlik mührü vuruluyor! Terörsüz Türkiye için tarihi imza: "Milli Dayanışma" raporu Meclis yolunda

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Terörün kökü kazınıyor, kardeşlik mührü vuruluyor! Terörsüz Türkiye için tarihi imza: "Milli Dayanışma" raporu Meclis yolunda

Türkiye’nin kırk yıllık terör belasından kurtulması ve bin yıllık kardeşliğin perçinlenmesi adına başlatılan "Terörsüz Türkiye" vizyonunda en kritik viraja girildi. Haftalardır titizlikle yürütülen çalışmaların meyvesi olan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu", bu hafta yapacağı tarihi toplantıyla hazırlanan ortak rapora son şeklini verecek. Kandil’in ve küresel şer odaklarının taşeronluğunu yapan terör örgütlerine karşı devletin kararlı duruşunu simgeleyen bu rapor, oylanmasının ardından doğrudan Meclis Başkanlığına sunulacak.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan komisyon bu hafta da mesaisine devam edecek. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ilerleyen günlerde yapılması planlanan toplantısında ortak raporun nihai şeklini alması, oylanması ve TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

Rapora ilişkin en merak edilen konu başlıklarından birisi "umut hakkı" ancak umut hakkının ortak metinde yer alıp almaması noktasında partiler arasında tam bir uzlaşı sağlanamadı. Ortak raporda, "umut hakkı" başlığının yer almaması daha yüksek ihtimal olarak öne çıkıyor. Buna karşın AİHM kararlarının uygulanması gerektiğine vurgu yapılması bekleniyor.

Raporun sadece çerçeve bir metin olacağı belirtiliyor. Bir yanda rapor süreci takip edilirken bir yandan da saha sürecine dikkat çekiliyor. Buna göre raporda terör örgütünün silahları tüm unsurlarıyla bıraktığının tespit ve tescilinin ardından yasal düzenlemelerin hayata geçebileceği belirtilecek. O tespitleri de MİT ve TSK gibi ilgili birimlerin yapacağı vurgulanıyor.

İran'da terör örgütü PJAK'a operasyon
İran'da terör örgütü PJAK'a operasyon

Dünya

İran'da terör örgütü PJAK'a operasyon

Terör örgütü DEAŞ'a operasyon
Terör örgütü DEAŞ'a operasyon

Gündem

Terör örgütü DEAŞ'a operasyon

Terör elebaşında büyük çöküş: Hayalleri çöp oldu! ABD silah verdi, ama masada kazık attı
Terör elebaşında büyük çöküş: Hayalleri çöp oldu! ABD silah verdi, ama masada kazık attı

Dünya

Terör elebaşında büyük çöküş: Hayalleri çöp oldu! ABD silah verdi, ama masada kazık attı

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gemiden Gemiye Transfer ve Ham Petrol Yüklemesi Yapılabilen Dünyadaki Tek Terminal
Ekonomi

Gemiden Gemiye Transfer ve Ham Petrol Yüklemesi Yapılabilen Dünyadaki Tek Terminal

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili kuruluşu BOTAŞ’ın işlettiği Hatay’daki Dörtyol Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (..
Şehit kardeşine küfreden milletvekili Lütfü Türkkan’a hakaret etti, aracından oldu: Arabam şehidime feda olsun! İşe otobüsle gider gelirim…
Gündem

Şehit kardeşine küfreden milletvekili Lütfü Türkkan’a hakaret etti, aracından oldu: Arabam şehidime feda olsun! İşe otobüsle gider gelirim…

2021 yılında Bingöl’de şehit ağabeyi Tahir Gürmen’e küfür ederek Türkiye’nin tepkisini çeken İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a sos..
CHP Sultandağı İlçe Başkanı’ndan vatandaşa hakaret Sosyal medya üzerinden böyle tehdit etti
Gündem

CHP Sultandağı İlçe Başkanı’ndan vatandaşa hakaret Sosyal medya üzerinden böyle tehdit etti

Geçtiğimi günlerde CHP’li Keçiören Belediyesi’nde patlak veren belediye personeline şiddet uygulanması gündemdeki yerini korurken bir skanda..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23