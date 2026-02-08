  • İSTANBUL
Serotonin ve... Hastayım diye bol bol tüketmeyin! Kışın en çok kilo aldıran hata, tatlı krizine dönüyor
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Serotonin ve... Hastayım diye bol bol tüketmeyin! Kışın en çok kilo aldıran hata, tatlı krizine dönüyor

Kış aylarında tatlı ve şeker tüketimi biraz daha fazla oluyor. Bununla ilgili dikkat çeken bir hamle yapılmalı hayatımıza dair...

Peki, kışın neden tatlı isteği artıyor? Akşam'a açıklamalarda bulunan Diyetisyen Fatma Özdemir, bu durumun yalnızca alışkanlıklarla değil; hormonlar, çevresel faktörler ve yaşam tarzındaki değişikliklerle ilişkili olabileceğini ifade etti. İşte kışın tatlı isteğini durduran püf noktalar ve kilo aldıran hatalar...

Kış aylarında ani tatlı krizleri olabiliyor. Özellikle abur cubur olarak tanımlanan atıştırmalıklar sık tüketiliyor. Bu durum kışın hızla kilo aldırıyor. Peki, kışın neden tatlı krizi artıyor?

Diyetisyen Fatma Özdemir, kışın en çok kilo aldıran hataları anlattı.

Kış aylarında serotonin olarak bilinen mutluluk hormonunun düzeylerinde düşüş görüldüğünü belirten Diyetisyen Fatma Özdemir, bu durumu şöyle özetliyor:

"Güneş ışığı serotonin üretiminde önemli rol oynadığı için, kış döneminde yeterince güneşten faydalanılamaması bu hormonun azalmasıyla ilişkilendirilmektedir. Bu durum, beynin hızlı mutluluk sağlayan besinlere yönelme eğilimini artırabilmektedir. Özellikle şekerli ve rafine karbonhidratlara olan isteğin artması bu biyolojik mekanizmayla bağlantılı olabilir. Ani tatlı krizleri her zaman irade eksikliğiyle açıklanamayabilir." Kış mevsiminde fiziksel aktivitenin azalmasının da yeme istediğine yönlendirdiğini belirten Özdemir, "Bu dönemde tatlılar yalnızca besin olarak değil, psikolojik bir rahatlama unsuru olarak da algılanabilmektedir." dedi.

Diyetisyen Fatma Özdemir, tatlı isteğine karşı yapılması gerekenleri şöyle sıralıyor: "Tatlıyı tamamen yasaklamak yerine planlı ve kontrollü hale getirmek daha dengeli bir yöntem olarak değerlendirilmektedir. Gün içinde yeterli protein ve lif alımı, uzun süreli açlıklardan kaçınılması ve kontrollü alternatiflerin tercih edilmesi tatlı isteğinin yönetilmesine yardımcı olabilir.

KIŞ AYLARINDA EN ÇOK KİLO ALDIRAN HATALAR Öğün atlamak ve düzensiz beslenmek Lif ve sebze tüketiminin azalması Hareketsizliğe rağmen porsiyonların azaltılmaması Duygusal yeme farkındalığının düşük olması

Tatlı ile rafine şeker tüketiminin artması Vücudu suçlamak yerine dinlemek gerekir Yetersiz su tüketimi Bağışıklık güçlensin düşüncesiyle aşırı kalori alımı

