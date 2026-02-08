Serotonin ve... Hastayım diye bol bol tüketmeyin! Kışın en çok kilo aldıran hata, tatlı krizine dönüyor

"Güneş ışığı serotonin üretiminde önemli rol oynadığı için, kış döneminde yeterince güneşten faydalanılamaması bu hormonun azalmasıyla ilişkilendirilmektedir. Bu durum, beynin hızlı mutluluk sağlayan besinlere yönelme eğilimini artırabilmektedir. Özellikle şekerli ve rafine karbonhidratlara olan isteğin artması bu biyolojik mekanizmayla bağlantılı olabilir. Ani tatlı krizleri her zaman irade eksikliğiyle açıklanamayabilir." Kış mevsiminde fiziksel aktivitenin azalmasının da yeme istediğine yönlendirdiğini belirten Özdemir, "Bu dönemde tatlılar yalnızca besin olarak değil, psikolojik bir rahatlama unsuru olarak da algılanabilmektedir." dedi.