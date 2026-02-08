Kirli ittifakın kalemşorları birbirine girdi! Mine Kırıkkanat ile Sırrı Sakık arasında "kürtçülük" kavgası

Dem Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık,’ın avukatı Zeynep Boztoprak, gazeteci-Yazar Mine Kırıkkanat’ın sosyal medya paylaşımına karşılık hukuki yollara başvurulacaklarını duyurdu. Boztoprak, Kırkkanat'ın Sakık'a dair, "Yurtsever Kürtleri varlığınla incitiyorsun" ifadelerine karşılık, "Irkçı ve ayrımcı söylemlerin 'Kürt yurtseverliği' gibi kavramlar üzerinden meşrulaştırılmaya veya örtbas edilmeye çalışılması, hukuk düzeni bakımından hiçbir şekilde kabul edilebilir değildir" açıklamasında bulundu.

Mine Kırıkkanat sosyal medyada DEM Parti'li Sakık ile ilgili “Biz Kürt düşmanı değiliz. Ama sicilli kuduruk tecavüzcü sensin. Yurtsever Kürtleri varlığınla incitiyorsun” mesajını paylaştı.

Sırrı Sakık’ın avukatı Zeynep Boztoprak, Mine Kırıkkanat’ın sosyal medyadaki sözlerine karşılık hukuki yollara başvurulacaklarını duyurdu.

Avukat Zeynep Boztoprak’ın açıklaması şöyle:

“Müvekkilim Sayın Sırrı Sakık hakkında sosyal medya mecralarında yürütülen sistematik tahkir, hakaret ve itibarsızlaştırma kampanyasına karşı tüm hukuki yollara başvurulacaktır.

Irkçı ve ayrımcı söylemlerin 'Kürt yurtseverliği' gibi kavramlar üzerinden meşrulaştırılmaya veya örtbas edilmeye çalışılması, hukuk düzeni bakımından hiçbir şekilde kabul edilebilir değildir.

Bu tür saldırıların gerçek mahiyeti, kamuoyunun ve özellikle Kürt toplumunun vicdanında açıkça görülmekte olup yurtsever Kürtler, kimin neyi temsil ettiğini ve hangi saiklerle hareket ettiğini gayet iyi bilmektedir.”