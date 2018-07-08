0553 313 94 23

CHP kararını verdi: Katılacağız ama...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın TBMM Genel Kurulunda yapacağı yemin törenine katılacaklarını, ancak salonda ayağa kalkmayacaklarını söyledi.

08 Temmuz 2018 Pazar 19:56
CHP kararını verdi: Katılacağız ama...

Özgür Özel, basına kapalı olarak gerçekleşen CHP TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Özel, TBMM Başkanı adayının çarşamba günü belirleneceğini, o güne kadar değerlendirmenin süreceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulunda yapacağı yemin töreninde CHP'nin bulunacağını açıklayan Özel, "Cumhurbaşkanının tarafsız, bağımsız olduğu dönemlerde, cumhurbaşkanı kim olursa olsun CHP Grubu'nun makama saygı gereği cumhurbaşkanını ayakta karşıladığını" ifade etti.

Özel, bugün kuvvetler ayrılığının ayaklar altına alındığını savunarak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Burası yasama Meclisidir ve bugüne kadar yürütmenin başı karşısında hiç ayağa kalkmadı, kalkmamak gerekiyor. Başbakanın karşısında bugüne kadar ayağa kalkmıyorduk. Artık tarafsız bir cumhurbaşkanı yok. Bir partinin genel başkanına ayağa kalkma gibi bir geleneğimiz yok. Tarafsızlığını yitirmiş bir kişiye karşı ayağa kalkma gibi bir gelenek yok. Kaldı ki örneğin yargı mensuplarının ayağa kalkması nasıl bütün dünyada eleştiri konusu olacaksa ve Türkiye'de de yargının yürütmenin karşısında ayağa kalkması hepimizi rahatsız ettiyse, yasama organının da yürütmenin başı karşısında ayağa kalkmasını kimse beklemesin. Biz kalkmayacağız ancak kendisinin yemini sırasında salonda CHP bulunacak."

 

 

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 19:56
  1. Özgür Özel
  2. CHP
  3. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • BirCHP'liBirCHP'li1 sa önce
    CHP işte bu yüzden bu milletten oy alamıyor 70 senedir iktidar olamıyor bende buyüzden ,sizin gibi politikacılar yüzünden partimi kerhen destekliyorum ,birde dedemin partisi olduğu için.
  • 1453145339 dk önce
    Kuvvetler ayrılığı,demokrasi,tarafsızlık zırvaları ile siyaset yaptınız yıllar yılı.Ebedi şef,milli şef ve diğer Cumhurbaşkanları hangisi tarafsızdı,misyonunuz sürekli problemli ve sıkıntılı bir meclis yapısı sağlamaktı,siz o makama layık gördügünüz ismi GEL BAKALIM hitabı ile tanıtan Türk siyasetinin kangrenisiniz,biz herkesin fikirlerine,tercihlerine saygılıyız hikayeleri anlatıyorsunuz lakin milletin seçerek yetki verdiği makama saygısızlık yapacağınızı alenen söylüyorsunuz,millet neden sizi muhalefete layık görüyor işte bu değerleri idrak edemediğinizden.
  • BozokBozok45 dk önce
    Kimi kandiriyorsun ben 61 yasi dayim tarafsiz cumhurbaskani gormedim sizin lehinize islem yaparsa o zaman tarafsiz oluyor yani tarafli tarafsiz.
  • brkbrk26 dk önce
    muhalefetliği düşmanlık olarak gören bir parti varmı acaba dünyada
  • serdengeçtiserdengeçti1 sa önce
    Ya ne olur biraz adam biraz dürüst olun. Bizim davamız şudur diye takiyye yapmadan söyleyin. Bu toplumun ne kadar dini, milli, ananevi değeri varsa biz onlarla mücadele etmek, onları ortadan kaldırmak için varız ve dolayısıyla bu değerleri temsil eden adamada saygı gösyermeyiz deyin.
  • nn28 dk önce
    BURADAN BELLİKİSİZ BU MİLLETİN DİNİ İMANI AHLAKİ İLE MÜCADELE EDİYORSUNUZ BUNA KILIK DA DEĞİŞTİRİP MÜSLÜMAN GİBİ GÖRÜNEREK BAZILARINI ALDATARAKBAZILARINI YOLDA ÇIKARARAK BAZILARINI İÇKİYLE BAZILARINI ÇAĞDAŞLIK BAZILARINI ATATÜRK KİSVESİ ALTINDA HASA ALLAH MİS GİBİ ALGI YLABAZILARINI SİSİRMEKÖLEYAPMAKLAMEŞGUL SUNUZTARAFINIZA BELLİHABU DA GÖSTERİYOR Kİ SAFLARINIZI BELLİ EDİYOR SİNİZ
  • EfsaneEfsane1 sa önce
    Bunlara hazım sorunu had safhada. Yediklerini çıkaramıyorlar. Saygi problemi var. Sen meclise cumhurbaşkanına saygi gösterme, secmen senin neyine oy versin. Seninle ayni karede durursam saygisiz olurum. Sana oy yok chp
  • A.YücelA.Yücel1 sa önce
    Ayağa kalksanız ne olur, kalkmasanız ne olur? İnce cumhurbaşkanı olsaydı, tarafsız mı olacaktı?
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi52 dk önce
    Serefsizler sizin kininizden tayyip erdogan dusmanligindan gebereceksiniz erdogan taslarinizi yerinden oynatti insanlari sömurunuz bitti ayaga kalkmiyacaklarmis bu gunu kadar gelén cumhur baskanlari tarafsizmiydi ataturk dahil Asker kökenli ve parti baskanlari degilmiydi chp sen bu ulkenin dusmanisin teröru körukluyen ve destek veren bir partisini bas aktör su anda kilictar oglu ve orkestrasi dir siz bu ulkede iktidari ruyanizda görursunuz
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

CHP Erdoğan'ın Meclis'te yapacağı yemin törenine katılacak mı?
  1. CHP Erdoğan'ın Meclis'te yapacağı..
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan kazayla ilgili..
  3. Tekirdağ'daki tren kazasında ne kadar..
  4. Uzunköprü-İstanbul seferini yapan..
  5. Erdoğan için 10 bin polis görev alacak
  6. Elazığ'da trafik kazası: 10 yaralı
  7. Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası neden..
  8. Başbakanlıktan tren kazasıyla ilgili..
  9. Tekirdağ'taki tren kazasında hayatını..
  10. Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında..
  11. Tren kazasının nedeni belli oldu
  12. CHP kararını verdi: Katılacağız ama...
  13. PKK'lı teröristler iş makinelerini yaktı
  14. KHK ihraçlarıyla ilgili flaş açıklama
  15. ODTÜ'deki skandal pankarta ilişkin 2..
  16. KPSS lise başvuru tarihi 2018 KPSS..
  17. MEB EBA kurs kaydı nasıl yapılır?
  18. EBA E Kurs yaz dönemi başvuruları ne..
  19. Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti..
  20. Yolcu treni raydan çıktı! Çok sayıda..
En borçlu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada
En borçlu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada
Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması: Mecbur ettiniz
Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması: Mecbur ettiniz
O isimler de meslekten ihraç edildi!
O isimler de meslekten ihraç edildi!
Erdoğan düşmanıydı şimdi ayağına gelecek!
Erdoğan düşmanıydı şimdi ayağına gelecek!
İslam'ı seçti, "Türk olacağım" dedi ve...
İslam'ı seçti, "Türk olacağım" dedi ve...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!
Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!
İsrailli Profesör: Erdoğan kabusumuz olacak!
İsrailli Profesör: Erdoğan kabusumuz olacak!