CHP kafası Yunan’dan farksız

Yavuz Selim İstanbul

Şehirlerimizin düşman işgalinden kurtuluşunu Batılılara özgü vals dansıyla kutlayıp Yunan sirtakisi oynayan CHP’lilerin geçmişten bugüne sergilediği örnekler, hangi gayeye hizmet ettiğini gösteriyor.

Millet savaştı, CHP dans etti

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın kutlandığı Yenikapı Meydanı’nda belediye personellerine vals gösterisi yaptırdı. Gösteriyi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İP Genel Başkanı Meral Akşener de seyretti. Bir benzer rezalet de önceki gün İzmir’de devam etti. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi, 9 Eylül’de İzmir’in düşman işgalinden kurtuluş yıldönümünü kutlamalarında vals dansı yaptırdı. Kadıköy Belediyesi’nin Sağlık Şenliği adı altında düzenlediği etkinlikte ise CHP’liler Yunan bayrağı renklerine bürünerek sirtaki oynadı.

Yunan’a tazminat kıyağı

Geçmişten günümüze tıyneti hiç değişmeyen CHP, Yunanistan’ın Batı Anadolu’daki katliam ve yıkımları nedeniyle 160 milyon altınlık savaş tazminatı ödemesini de Lozan’da kabul etmedi. Baş Murahhas İsmet İnönü, tepkilere karşı, “Ne yapalım, Yunanlıların bu tazminatı ödeyecek kudretleri yok” şeklinde tarihe kara leke olarak geçen savunmayı yaptı. Aynı İnönü, “denize döktüğümüz” yaralı Yunan askerleri için 1933’te dönemin parasıyla tam 300 lira yardımda bulundu. İnönü döneminde aynı CHP, medya vasıtasıyla eli kanlı Yunanlılara “kahraman” dedi.

EŞİ Venizelos’un kolunda

CHP’nin Milli Şef’i İsmet İnönü, 1930’da Türkiye’ye gelen ve Türk-Yunan savaşında bize silah sıkan eli kanlı Yunan Başbakanı Elefterios Venizelos’la samimiyeti o kadar ilerletti ki eşi Mevhibe İnönü’yü Venizelos’un koluna taktı, içki kadehi tokuşturdu. Atina’ya giden İnönü, Venizelos’la el ele fotoğraf çektirdi.

Kurtuluşlarını tebrik etti

Cumhurbaşkanı İnönü, 1948 senesinde Yunanistan’ın Osmanlı’dan bağımsızlığını kazanışının 129. yılı kutlamalarına ilişkin Yunan Kralı’na tebrik telgrafı çekti. Telgrafta, “Dost ve müttefik Yunanistan’ın bu mutlu günü bütün Türk milleti tarafından derin suretle hissedilmekte” denildi.

Türk-Yunan şiiri kaleme alarak “kardeşlik” edebiyatı yapan Bülent Ecevit ise CHP/DSP’nin başına lider yapıldı ve giderayak ülkeyi batırdı.

Bosna direnişinin kahramanlarından Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç’in şu tarihi sözleri adeta CHP’nin vaziyetini açıklıyor: “Savaş ölünce değil, düşmana benzeyince kaybedilir!”

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