"CHP İzmir'de Tunç Soyer'in karşısına Mehmet Cengiz'in adamını aday yapıyor!" Eren Erdem: Canınıza okurum...

Eski CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'nin İzmir adayının bu gece belirlendiğini ve mevcut Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapılmak istendiğini kaydetti.

Mehmet Cengiz'in adamı getiriliyor

"Tunç Soyer, eşi benzeri görülmemiş bir biçimde harcanmak üzeredir!" diyen Erdem, "Şu an, İzmir’i yüzde 100 kazanacak bir isim olan Tunç Soyer, şu dakikalarda Mehmet Cengiz’in adamına değiştirilmektedir. Sebebi Kılıçdaroğlu’nu kurultayda desteklemiş olmasıdır. Cemil Tugay aday yapıldığı an; Mehmet Cengiz ile ilişkilerini açık seçil ortaya koyan tüm belgeleri paylaşacağım" ifadelerine yer verdi.

Erdem'in paylaşımının tam metni şöyle:



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İmamoğlu ve Veli Ağbaba...

"Bu saatte böyle bir tweet atmak istemezdim.

Ama maalesef, tüm diplomatik iletişim başarısız olduğu için; kamuoyunu bilgilendirme zarureti doğmuştur.

Bu gece, CHP İzmir Belediye Başkan adayı belirlenmektedir.

Ve Tunç Soyer, eşi benzeri görülmemiş bir biçimde harcanmak üzeredir!

Sayın Ekrem İmamoğlu ve Veli Ağbaba’nın, aynı zamanda kimilerine göre “iş insanı,” bize göre “5’li çete” olan Mehmet Cengiz’in adayı olan Cemil Tugay (Karşıyaka Mehmet Cengiz temsilcisi) şu dakikalarda “kesin olarak” adaylaşmak üzeredir.

Canınıza okurum, belge paylaşırım

Bu kişi, 5’li çetenin karşısında duran Tunç Soyer gibileri karşısında nasıl aday olmaktadır?

Kimler kimlerle ne işler tutmuştur!

Bunlar günü geldiğinde anlatılır.

Ama, bu gece uzun olacak.

Şu an, İzmir’i %100 kazanacak bir isim olan Tunç Soyer, şu dakikalarda; Mehmet Cengiz’in adamına değiştirilmektedir. Sebebi; Kılıçdaroğlu’nu kurultayda desteklemiş olmasıdır.

İzmir’i ya CHP alacak, ya Mehmet Cengiz alacak! Ne dediğimi, ne kadar haklı olduğumu göreceksiniz….

Mehmet Cengiz meselesini inkar ederseniz CANINIZA OKURUM! BELGE PAYLAŞIRIM!

Mehmet Cengiz partimize aday dayatamaz!

Cemil TUGAY aday yapıldığı an; Mehmet Cengiz ile ilişkilerini açık seçil ortaya koyan tüm belgeleri paylaşacağım. Ayıptır! Bu kadar olmaz! Mehmet Cengiz partimize aday dayatamaz!!!"