CHP, İstanbul'da 'başörtüsü' dağıttı Her seçim öncesi aklına inanç özgürlüğü gelen CHP'nin Pendik Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Usta, kadın seçmenlere başörtüsü dağıttı.

CHP, seçim zamanında oy için farklı bir kimliğe bürünüyor. Daha önceki seçimlerde çarşaf ve Kur'an kursu açılımlarını deneyen CHP, bu kez İstanbul'da başörtüsü dağıttı. İnanç özgürlüğü seçim zamanı akıllarına geliyor CHP'nin İstanbul'dan Pendik Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Usta, AK Parti'nin belediyecilik yaptığı Pendik'te, başörtüsü açılımına girdi.

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