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Gündem CHP İstanbul ilçe adaylarını açıkladı! 2019’da kazandıkları halde 9 başkan aday gösterilmedi
Gündem

CHP İstanbul ilçe adaylarını açıkladı! 2019’da kazandıkları halde 9 başkan aday gösterilmedi

Yeniakit Publisher
2024-02-13 20:47:00 - 2024-02-13 20:48:31
CHP İstanbul ilçe adaylarını açıkladı! 2019’da kazandıkları halde 9 başkan aday gösterilmedi

CHP'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Bakırköy, Kadıköy ve Sarıyer'in de aralarında bulunduğu 9 ilçede mevcut belediye başkanları ise aday gösterilmedi. İşte o isimler...

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

CHP İstanbul'da 39 ilçe belediye başkan adayları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törenle açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılmadığı aday tanıtım toplantısına CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik katıldı.

9 mevcut belediye başkanı aday gösterilmedi

Bakırköy, Kadıköy, Avcılar ve Sarıyer'in de aralarında bulunduğu 9 ilçede mevcut belediye başkanları aday gösterilmedi.

Adalar'da Erdem Gül yerine Ali Ercan Akpolat
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Avcılar'da Turan Hançerli yerine Utku Caner Çaykara

Ataşehir'de Battal İlgezdi yerine Onursal Adıgüzel

Bakırköy'de Bülent Kerimoğlu yerine Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu

Esenyurt'ta Kemal Deniz Bozkurt yerine Ali Gökmen

Kadıköy'de Şerdil Dara Odabaşı yerine Mesut Kösedağ

Maltepe'de Ali Kılıç yerine Esin Köymen

Sarıyer'de Şükrü Genç yerine Mustafa Oktay Aksu

Şişli'de Muammer Keskin yerine Resul Emrah Şahan

İmamoğlu’nun konuşması kesildi

Salonda bulunan bazı partililer tekrar aday gösterilmeyen belediye başkanlarına sahip çıkarak il yönetimini protesto etti. Açılış konuşmasını yapan Ekrem İmamoğlu’nun konuşması zaman zaman protestolar nedeniyle kesildi.

Açıklanan listeye göre, CHP'nin İstanbul'un 39 ilçedeki belediye başkan adayları şu şekilde:

Adalar: Ali Ercan Akpolat

Arnavutköy: Tekin Aras

Ataşehir: Onursal Adıgüzel

Avcılar: Utku Caner Çaykara

Bağcılar: Cem Kılıç

Bahçelievler: Gülizar Emecan

Bakırköy: Ayşegül Ovalıoğlu

Başakşehir: Mesut Öksüz

Bayrampaşa: Hasan Mutlu

Beşiktaş: Rıza Akpolat

Beykoz: Alaattin Köseler

Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık

Beyoğlu: İnan Güney

Büyükçekmece: Hasan Akgün

Çatalca: Erhan Güzel

Çekmeköy: Orhan Çerkez

Esenler: Hasan Dalkıran

Esenyurt: Ali Gökmen

Eyüpsultan: Mithat Bülent Özmen

Fatih: Mahir Polat

Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe

Güngören: Temel Akkoç

Kadıköy: Mesut Kösedağ

Kağıthane: Tonguç Çoban

Kartal: Gökhan Yüksel

Küçükçekmece: Kemal Çebi

Maltepe: Esin Köymen

Pendik: Tarık Balyalı

Sancaktepe: Alper Yeğin

Sarıyer: Oktay Aksu

Silivri: Bora Balcıoğlu

Sultanbeyli: Ayhan Koç

Sultangazi: Ferhat Epözdemir

Şile: Özgür Kabadayı

Şişli: Resul Emrah Şahan

Tuzla: Eren Ali Bingöl

Ümraniye: Aykut Erdoğdu

Üsküdar: Sinem Dedetaş

Zeytinburnu: Onur Soytürk

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