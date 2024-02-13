CHP İstanbul ilçe adaylarını açıkladı! 2019’da kazandıkları halde 9 başkan aday gösterilmedi
CHP'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Bakırköy, Kadıköy ve Sarıyer'in de aralarında bulunduğu 9 ilçede mevcut belediye başkanları ise aday gösterilmedi. İşte o isimler...
RECEP YEŞİL İSTANBUL
CHP İstanbul'da 39 ilçe belediye başkan adayları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törenle açıkladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılmadığı aday tanıtım toplantısına CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik katıldı.
9 mevcut belediye başkanı aday gösterilmedi
Bakırköy, Kadıköy, Avcılar ve Sarıyer'in de aralarında bulunduğu 9 ilçede mevcut belediye başkanları aday gösterilmedi.
Adalar'da Erdem Gül yerine Ali Ercan Akpolat
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Avcılar'da Turan Hançerli yerine Utku Caner Çaykara
Ataşehir'de Battal İlgezdi yerine Onursal Adıgüzel
Bakırköy'de Bülent Kerimoğlu yerine Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu
Esenyurt'ta Kemal Deniz Bozkurt yerine Ali Gökmen
Kadıköy'de Şerdil Dara Odabaşı yerine Mesut Kösedağ
Maltepe'de Ali Kılıç yerine Esin Köymen
Sarıyer'de Şükrü Genç yerine Mustafa Oktay Aksu
Şişli'de Muammer Keskin yerine Resul Emrah Şahan
İmamoğlu’nun konuşması kesildi
Salonda bulunan bazı partililer tekrar aday gösterilmeyen belediye başkanlarına sahip çıkarak il yönetimini protesto etti. Açılış konuşmasını yapan Ekrem İmamoğlu’nun konuşması zaman zaman protestolar nedeniyle kesildi.
Açıklanan listeye göre, CHP'nin İstanbul'un 39 ilçedeki belediye başkan adayları şu şekilde:
Adalar: Ali Ercan Akpolat
Arnavutköy: Tekin Aras
Ataşehir: Onursal Adıgüzel
Avcılar: Utku Caner Çaykara
Bağcılar: Cem Kılıç
Bahçelievler: Gülizar Emecan
Bakırköy: Ayşegül Ovalıoğlu
Başakşehir: Mesut Öksüz
Bayrampaşa: Hasan Mutlu
Beşiktaş: Rıza Akpolat
Beykoz: Alaattin Köseler
Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık
Beyoğlu: İnan Güney
Büyükçekmece: Hasan Akgün
Çatalca: Erhan Güzel
Çekmeköy: Orhan Çerkez
Esenler: Hasan Dalkıran
Esenyurt: Ali Gökmen
Eyüpsultan: Mithat Bülent Özmen
Fatih: Mahir Polat
Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe
Güngören: Temel Akkoç
Kadıköy: Mesut Kösedağ
Kağıthane: Tonguç Çoban
Kartal: Gökhan Yüksel
Küçükçekmece: Kemal Çebi
Maltepe: Esin Köymen
Pendik: Tarık Balyalı
Sancaktepe: Alper Yeğin
Sarıyer: Oktay Aksu
Silivri: Bora Balcıoğlu
Sultanbeyli: Ayhan Koç
Sultangazi: Ferhat Epözdemir
Şile: Özgür Kabadayı
Şişli: Resul Emrah Şahan
Tuzla: Eren Ali Bingöl
Ümraniye: Aykut Erdoğdu
Üsküdar: Sinem Dedetaş
Zeytinburnu: Onur Soytürk