CHP İstanbul İl Başkanlığı'na devam edecek mi? Mahkemeden Gürsel Tekin kararı
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle açılan dava 27 Şubat 2026 tarihine ertelendi. Mahkemenin erteleme kararıyla Gürsel Tekin ve heyeti görevine devam edecek.

İstanbul'da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali için Özlem Erkan tarafından İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan davada, 2 Eylül'de verilen ihtiyati tedbir kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden uzaklaştırılmıştı. İl yönetimi yerine Gürsel Tekin ile birlikte 5 isim atanmıştı.

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davası bugün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Mahkeme, Gürsel Tekin'in il başkanlığına 'devam' kararı verdi. Ayrıca, İlçe Seçim Kuruluna müzekkere yazılarak yeni yapılan seçimlere ilişkin evrakların ve sonuçların istenmesine, dosya İstinaf 'tan dönmesinin beklenmesine karar vererek davayı 27 Şubat'a erteledi.

