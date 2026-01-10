Türkiye’de bir ilk! Denizcilik meslek lisesinde elektrikli tekne üretildi

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 90'ını taşıyan denizcilik sektörü, yüksek karbon yoğunluğu nedeniyle insan kaynaklı sera gazı salımlarında önemli bir paya sahip. Bu kapsamda, sektörün karbon ayak izinin düşürülmesi için atılacak adımlarda çevreci deniz araçlarının geliştirilmesi öne çıkıyor. Bu doğrultuda, Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde, İstanbul Teknik Üniversitesi, Pomorska Skola Zadar ve Constanta Maritime University ortaklığında "WAVE: Canlı ve Çevre Dostu Bir Denizcilik Eğitimi İçin Eylemleri Birleştirmek" projesi yürütülüyor. Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Atilla Yurdagül, AA muhabirine, proje kapsamında elektromobilite, enerji verimliliği, çevreci sevk ve idare sistemleri ve yenilikçi deniz araçlarının tasarımına odaklanan AR-GE temelli faaliyetleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Projenin çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tasarlandığını belirten Yurdagül, "İklim değişikliği sebebiyle bizim de uhdemizde olan denizcilik kültürünü deniz araçları yapımına entegre ederek çevreci, yeşil dostu ve sürdürülebilir atölye imalatlarıyla projede olmak istedik." dedi.