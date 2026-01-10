Türkiye’de bir ilk! Denizcilik meslek lisesinde elektrikli tekne üretildi

Projede görev alan 11. sınıf öğrencisi Buse Nur Demircan da teknenin üretim aşamasında ham maddeyi atık çıkarmamak üzere en verimli şekilde kullanmaya dikkat ettiklerini belirtti. Demircan, proje sayesinde tekne üretiminin mekanik kısmını öğrendiklerine işaret ederek "Zaten birleştirme kısmını biz yaptık. Çizimini öğrendik, çizim dersleri alıyoruz burada. Okumasını, yapmasını, ahşap olarak da alüminyum olarak da geliştirmeye başladık kendimizi." ifadelerini kullandı. Projenin kendisine teorik ve pratik açıdan birçok kazanım sağladığını ifade eden 11. sınıf öğrencisi Yusuf Samet Bayram ise ailesinin kendisinin kaptan olmasını çok istediği için denizcilikle ilgili bir meslek dalına yöneldiğini anlattı.